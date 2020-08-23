Новачок "Барселони" П'яніч заразився COVID-19
Боснійський футболіст "Барселони" Міралем П'яніч, який тільки влітку підписав контракт з каталонцями, заразився COVID-19. Гравець не зможе прибути у табір "Барселони" найближчим часом.
Про позитивний тест на коронавірус П'яніча офіційно повідомила "Барселона". Про це каталонці сповістили у своєму твіттері.
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Стан П'яніча
"Барселона" повідомляє, що стан 30-річного Міралема П'яніча добрий. Наразі футболіст збірної Боснії та Герцеговини перебуває на самоізоляції.
Разом з тим, футболіст ще не прибув у табор каталонців. "Барселона" повідомляє, що Міралем приєднається до нових партнерів через 15 днів.
П'яніч у "Барселоні"
Міралем став гравцем "Барселони" наприкінці червня. Він перейшов у "Барселону" з туринського "Ювентуса".
"Барселона" заплатила за гравця 60 мільйонів євро і 5 мільйонів як бонуси.
У зворотному напрямку "Барселона" продала Артура.