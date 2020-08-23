Боснійський футболіст "Барселони" Міралем П'яніч, який тільки влітку підписав контракт з каталонцями, заразився COVID-19. Гравець не зможе прибути у табір "Барселони" найближчим часом.

Про позитивний тест на коронавірус П'яніча офіційно повідомила "Барселона". Про це каталонці сповістили у своєму твіттері.

До речі: Президент УАФ Павелко одужав від COVID-19

[BREAKING NEWS]

Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2020

Стан П'яніча

"Барселона" повідомляє, що стан 30-річного Міралема П'яніча добрий. Наразі футболіст збірної Боснії та Герцеговини перебуває на самоізоляції.

Разом з тим, футболіст ще не прибув у табор каталонців. "Барселона" повідомляє, що Міралем приєднається до нових партнерів через 15 днів.

П'яніч у "Барселоні"

Міралем став гравцем "Барселони" наприкінці червня. Він перейшов у "Барселону" з туринського "Ювентуса".

"Барселона" заплатила за гравця 60 мільйонів євро і 5 мільйонів як бонуси.

У зворотному напрямку "Барселона" продала Артура.