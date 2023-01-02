Бывшая американская теннисистка Мартина Навратилова продолжает страдать от онкологии. В 2006 году она завершила карьеру, а четыре года спустя ей диагностировали рак груди.
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Ей хватило полгода, чтобы вылечиться. Но болезнь вернулась в большем масштабе. 66-летняя спортсменка чешского происхождения сообщила, что у нее нашли рак горла и груди. Еще в начале ноября у нее обнаружили увеличенный лимфатический узел на шее.
Это серьезный двойной удар, но его можно перенести. Я надеюсь на благоприятный результат. Какое-то время будет тяжело, но я буду бороться всеми силами, которые у меня есть,
– заявила Навратилова.
История успеха
Карьера Мартины продолжалась с 1975 по 2006 годы. За это время спортсменке покорилось 177 титулов, а также 747 побед в 890 матчах. На ее счету 18 трофеев Grand Slam, в том числе и собранный карьерный Шлем:
- Australian Open (1981, 1983, 1985)
- Ролан Гаррос (1982, 1984)
- Уимблдон (1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1990)
- US Open (1983, 1984, 1986, 1987)
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Это третий показатель сережок женщин по чемпионствам Grand Slam, а по победам на Уимблдоне Мартине нет равных. Также в 1978-1978 и 1982-1986 годах Навратилова возглавляла рейтинг WTA. За свою карьеру женщина заработала 21,6 миллиона долларов.