Нова пісня тенісистки Даяни Ястремської: дата прем'єри
Друга ракетка України Даяна Ястремська потрохи перетворюється у співачку. Тенісистка завтра офіційно презентує свою нову пісню.
Своїм тизером до нової пісні поділилась тенісистка у своєму Instagram.
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Нова пісня тенісистки
Нову композицію вона презентує завтра, 1 серпня, для широкої публіки.
Першу свою пісню дівчина випустила ще у травні під із назвою "Тисячі мене".
Додамо, що раніше WTA зняла історію про життя талановитої тенісистки. Також Даяна Ястремська стала головною героїнею соціального мультфільму про боротьбу проти коронавірусу. А на початку карантину створила штаб для підтримки людей.
Кар'єра Даяни Ястремської
- На юніорському рівні Ястремська досягала шостої сходинки світового рейтингу, була фіналісткою Вімблдонського турніру 2016 року серед дівчат в одиночному розряді, а також фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії 2016 року в парному розряді.
- На дорослому рівні дебют Даяни в турнірах WTA відбувся 2016 року на Istanbul Cup. Наступного року на цьому ж турнірі вона здобула свою першу перемогу, здолавши в першому колі Андреу Петкович.
- У липні 2018 року Ястремська піднялася в першу сотню рейтингу тенісисток, першою із тих, хто народився у 2000-х роках. 14 жовтня того ж року вона здобула свій перший титул в WTA турі на турнірі Hong Kong Tennis Open. Українка перемогла у фіналі 24-ту ракетку світу, китаянку Ван Цян. Протягом турніру Даяна не віддала своїм суперницям жодного сету і встановила рекорд України, здобувши титул у віці 18 років і 4 місяці.