Друга ракетка України Даяна Ястремська потрохи перетворюється у співачку. Тенісистка завтра офіційно презентує свою нову пісню.

Своїм тизером до нової пісні поділилась тенісистка у своєму Instagram.

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Нова пісня тенісистки

Нову композицію вона презентує завтра, 1 серпня, для широкої публіки.

Першу свою пісню дівчина випустила ще у травні під із назвою "Тисячі мене".

Додамо, що раніше WTA зняла історію про життя талановитої тенісистки. Також Даяна Ястремська стала головною героїнею соціального мультфільму про боротьбу проти коронавірусу. А на початку карантину створила штаб для підтримки людей.

Кар'єра Даяни Ястремської