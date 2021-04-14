Виртуальный бой Усика и Ломаченко

Кумовья и одни из лучших украинских боксеров Василий Ломаченко и Александр Усик решили выяснить, кто из них лучше проявит себя в компьютерной игре Tekken 6. Бойцы назвали это противостоянием по всем весовым категориям.

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Ломаченко опубликовал ролик, где виден пыл боксеров, которые борются друг против друга в виртуальном мире. Боксеры попробовали свои силы в популярном симуляторе в жанре файтинга. Поединок боксеров завершился победой Ломаченко.

Что такое файтинг Это жанр видеоигр, основой которых являются поединки по рукопашному бою между соперниками в пределах определенной арены, за пределы которой невозможно выйти. Один из самых известных файтингов на протяжении долгих лет остается Mortal Kombat.

Василий несколько раз выкрикивал, что Александр не попал в него ни разу. Видно, как сосредоточенно Усик отдается виртуальному бою. А после победы бывший чемпион мира в легком весе шутливо назвал себя новой легендой.

Новая легенда. Вот ты и попался! Выясняем с Александром Усиком, кто круче независимо от весовых категорий, без ринга и перчаток,

– подписал видео Ломаченко.

Видео зарубы между Усиком и Ломаченко