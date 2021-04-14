Виртуальный бой Усика и Ломаченко
Кумовья и одни из лучших украинских боксеров Василий Ломаченко и Александр Усик решили выяснить, кто из них лучше проявит себя в компьютерной игре Tekken 6. Бойцы назвали это противостоянием по всем весовым категориям.
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Ломаченко опубликовал ролик, где виден пыл боксеров, которые борются друг против друга в виртуальном мире. Боксеры попробовали свои силы в популярном симуляторе в жанре файтинга. Поединок боксеров завершился победой Ломаченко.
Что такое файтингЭто жанр видеоигр, основой которых являются поединки по рукопашному бою между соперниками в пределах определенной арены, за пределы которой невозможно выйти. Один из самых известных файтингов на протяжении долгих лет остается Mortal Kombat.
Василий несколько раз выкрикивал, что Александр не попал в него ни разу. Видно, как сосредоточенно Усик отдается виртуальному бою. А после победы бывший чемпион мира в легком весе шутливо назвал себя новой легендой.
Новая легенда. Вот ты и попался! Выясняем с Александром Усиком, кто круче независимо от весовых категорий, без ринга и перчаток,
– подписал видео Ломаченко.
Видео зарубы между Усиком и Ломаченко
- В своих последних реальных поединках боксеры отмечали кардинально противоположные эмоции. В октябре 2020 года Ломаченко в 12-раундовом поединке проиграл Теофімо Лопесу и потерял возможность называться абсолютным чемпионом мира в легком весе.
- Усик в последний день октября 2020 года одержал свою 18 победу подряд на профессиональном ринге. На этот раз его "жертвой" стал британец Дерек Чисора.