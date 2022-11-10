Английский футбольный клуб Астон Вилла в этом сезоне претерпевает немало перемен. Команда из Бирмингема не очень удачно начала сезон, застряв у зоны вылета.

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Поэтому клуб решил попрощаться с наставником Стивеном Джеррардом. Новым тренером Астон Виллы стал известный Унаи Эмери, четырежды выигрывавший Лигу Европы.

Также бирмингемцы решили обновить эмблему. Клуб предложил болельщикам несколько вариантов, среди которых победителем было выбрано круглое лого с талисманом команды львом.



Новое лого Астон Виллы / твиттер клуба

За него проголосовали 77% из 21,5 тысячи фанатов. В отличие от действующей эмблемы, из нее исчезло слово "PREPARED", а сам лев повернут в другую сторону. При этом на логотипе появился год основания клуба – 1874 год.

Эмблема начнет использоваться со следующего сезона. В сети заметили некоторое сходство с логотипом "Челси", где тоже лев находится в кругу.

За свою почти 150-летнюю историю Астон Вилла семь раз становилась чемпионом Англии и столько же поднимала над головой Кубок страны. Кроме того. в 1982 году бирмингемцы выиграли Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале Баварию.

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В том же году Астон Вилли подчинился и Суперкубок УЕФА. Сейчас команда после 14 туров идет на тринадцатом месте, опережая зону вылета на три очка.