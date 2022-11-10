Англійський футбольний клуб Астон Вілла цього сезону переживає немало змін. Команда з Бірмінгему не дуже вдало почала сезон, застрягши біля зони вильоту.

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Через це клуб вирішив попрощатися із наставником Стівеном Джеррардом. Новим тренером Астон Вілли став відомий Унаї Емері, який чотири рази вигравав Лігу Європи.

Також бірмінгемці вирішили оновити емблему. Клуб запропонував вболівальникам кілька варіантів, серед яких переможцем було обране кругле лого з талісманом команди левом.



Нове лого Астон Вілли / твітер клубу

За нього проголосували 77% із 21,5 тисяч фанатів. На відміну від чинної емблеми, з неї зникло слово "PREPARED", а сам лев повернутий в інший бік. При цьому на логотипі з'явився рік заснування клубу – 1874.

Емблема почне використовуватись з наступного сезону. В мережі помітили деяку схожість із логотипом Челсі, де теж лев знаходиться у колі.

За свою майже 150-річну історію Астон Вілла сім разів ставала чемпіоном Англії та стільки ж разів підіймала над головою Кубок країни. Крім того. у 1982 році бірмінгемці виграли Кубок європейських чемпіонів, перегравши у фіналі Баварію.

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У тому ж році Астон Віллі підкорився і Суперкубок УЄФА. Нині команда після 14-ти турів йде на тринадцятому місці, випереджаючи зону вильоту на три очки.