Брентфорд уступил Джиллингему по итогам серии послематчевых пенальти в третьем круге Кубка английской лиги (5:6). Егор Ярмолюк впервые появился на футбольном поле не в футболке команды "В". К теме Ярмолюк по позорному поражению в Кубке английской лиги дебютировал за Брентфорд Франк: Это был хороший момент для него Несмотря на поражение, главный тренер "пчел" высоко оценил дебют украинского полузащитника. Томас Франк рассказал, что поздравил Ярмолюка с дебютом, которого он заслужил. Это был хороший момент для него. Я приветствовал его в раздевалке. Мы всегда счастливы в таких моментах, это нужно праздновать. Он заслужил дебют и, думаю, сыграл отлично, – сказал наставник "пчел". Также Ярмолюк вошел в историю выступлений украинцев в АПЧ. Егор стал самым молодым украинским футболистом, дебютировавшим в Английской Премьер-лиге. Сделал он это в 18 лет. Ярмолюку удалось перепрыгнуть показатель Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Олега Лужного. Скромная карьера Ярмолюка в Брентфорде В середине июля 2022 Ярмолюк официально перешел в английский Брентфорд. Украинец заключил соглашение с "пчелами" до 30 июня 2025 года. В контракте полузащитника есть пункт пролонгации сотрудничества еще на год. Последним клубом Егора до перехода в АПЛ был Днепр-1. В целом выступает больше второй команды Брентфорда.