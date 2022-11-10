Брентфорд уступил Джиллингему по итогам серии послематчевых пенальти в третьем круге Кубка английской лиги (5:6). Егор Ярмолюк впервые появился на футбольном поле не в футболке команды "В".

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Франк: Это был хороший момент для него

Несмотря на поражение, главный тренер "пчел" высоко оценил дебют украинского полузащитника. Томас Франк рассказал, что поздравил Ярмолюка с дебютом, которого он заслужил.

Это был хороший момент для него. Я приветствовал его в раздевалке. Мы всегда счастливы в таких моментах, это нужно праздновать. Он заслужил дебют и, думаю, сыграл отлично,

– сказал наставник "пчел".

Также Ярмолюк вошел в историю выступлений украинцев в АПЧ. Егор стал самым молодым украинским футболистом, дебютировавшим в Английской Премьер-лиге. Сделал он это в 18 лет.

Ярмолюку удалось перепрыгнуть показатель Александра Зинченко, Виталия Миколенко и Олега Лужного.

Скромная карьера Ярмолюка в Брентфорде