Во вторник 30 января в чемпионате Англии 2023-2024 стартует 22 тур АПЛ. В первой игре мидвика действующий вицечемпион Арсенал приедет в гости к одному из аутсайдеров Ноттингем Форест, пишет 24 канал. Начало встречи в 21:30 по Киеву.

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Арсенал выходит из кризиса?

"Канониры" попали в игровую яму в конце прошлого года. Подопечные Артеты взяли всего один балл в последних трех играх года и потеряли лидерство в АПЛ. А вот первую игру 2024 года Зинченко и компания выиграли со счетом 5:0 у Кристал Пелас.

Возможно, именно возвращение Александра после травмы помогло Арсеналу прервать досадную серию. Пока лондонцы идут третьими в турнирной таблице отставая от лидера Ливерпуля на пять баллов.

Что же касается Фореста, то подопечным Санту придется бороться за выживание этого сезона. После 21-й игры Ноттингем занимает 16 место, опережая зону вылета на четыре пункта. Однако у 18-го Лутона есть матч в запасе.

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Букмекеры считают Арсенал очевидным фаворитом во встрече. Коэффициент на успех "канониров" составляет 1,44, тогда как на победу Ноттингема аж 7,90. Ничья же оценивается в 4,90.

При этом эксперты ожидают результативную встречу. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,70 в то время как на ТМ за 2,21. Если вы верите в гол Зинченко, то на это событие выставлен коэффициент 7,00.

Команды отыграли 104 очных матча за всю историю. Существенное преимущество на стороне лондонцев 53 победы при 22 ничьих и 29 поражениях. В первом круге на поле Арсенала победу праздновали хозяева (2:1). На голы Нкетиа и Сака точным ударом ответил Авонии.