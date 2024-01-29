У вівторо, 30 січня, в чемпіонаті Англії 2023-2024 стартує 22 тур АПЛ. У першій грі мідвіку чинний віцечемпіон Арсенал завітає в гості до одного з аутсайдерів Ноттінгем Форест, пише 24 канал. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом.

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Арсенал виходить із кризи?

"Каноніри" потрапили в ігрову яму наприкінці минулого року. Підопічні Артети взяли лише один бал в останніх трьох іграх року та втратили лідерство в АПЛ. А ось першу гру 2024 року Зінченко і компанія виграли з рахунком 5:0 у Крістал Пелас.

Можливо, саме повернення Олекандра після травми допомогло Арсеналу перервати прикру серію. Наразі лондонці йдуть третіми в турнірній таблиці, відстаючи від лідера Ліверпуля на п'ять балів.

Що ж стосується Форест, то підопічним Санту доведеться боротися за виживання цього сезону. Після 21-ї гри Ноттінгем посідає 16 місце, випереджаючи зону вильоту на чотири пункти. Проте у 18-го Лутона є матч в запасі.

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Букмекери вважають Арсенал явним фаворитом у зустрічі. Коефіцієнт на успіх "канонірів" становить 1,44, тоді як на перемогу Ноттінгема – аж 7,90. Нічия ж оцінюється у 4,90.

При цьому експерти очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,70, тоді як на ТМ – за 221. Якщо ви вірите в гол Зінченка, то на цю подію виставлений коефіцієнт 7,00.

Команди відіграли 104 очні матчі за всю історію. Суттєва перевага на боці лондонців – 53 перемоги при 22-х нічиїх та 29-ти поразках. У першому колі на полі Арсенала перемогу святкували господарі (2:1). На голи Нкетіа та Сака точним ударом відповів Авонії.