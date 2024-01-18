Наибольшую заинтересованность в услугах украинца долгое время проявляют Ювентус и Наполи. Также предложение "горнякам" делал Лейпциг, но ни один из этих клубов не смог удовлетворить финансовый запрос действующего чемпиона УПЛ.

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Судаков может оказаться в АПЛ

Как сообщает журналист изданий ESPN, Goal и TNT Sports Экрем Конур, главными претендентами на подписание Георгия Судакова все еще остается итальянский дуэт, а также к ним добавился лондонский Арсенал. "Канониры" уже пересматривали вживую украинца в поединке Лиги чемпионов против Барселоны, в котором тот отличился забитым мячом.

Поэтому с учетом того, что в Наполи отсутствуют места для легионеров не из ЕС и заявлений туринцев о завершении зимней трансферной кампании, именно клуб Александра Зинченка может выиграть конкуренцию за 21-летнего украинского таланта. Финансовая способность представителей АПЛ также делает их фаворитами на фоне итальянских коллективов.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Георгий Судаков провел за Шахтер 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Важно. Накануне "горняки" продлили контракт с другим центральным полузащитником Артемом Бондаренком, что может служить еще одним доказательством готовности отпустить свою "десятку" уже в ближайшее время.