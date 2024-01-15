В частности, бывший игрок поделился мнениями относительно Александра Зинченко. Он считает, что украинцу следует искать замену.

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Пети считает, что Зинченко следует искать замену

"Арсенал все еще сможет сразиться за чемпионский титул. Но им нужны дополнительные трансферы зимой.

Следует также подумать об отзыве по аренде игроков, особенно Кирана Тирни, левого защитника, который может заменить Александра Зинченко, поскольку он выглядит уставшим», – сказал Пети.

Что известно о выступлениях Зинченко в сезоне и критике

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Из-за травмы он пропустил два последних поединка Арсенала. Без него "канониры" потерпели два подряд поражения. Впрочем, к поединку против Кристал Пелас, который состоится 20 января, Зинченко должен быть готов.

Это не первая критика в адрес украинского игрока. Ранее бывший футболист лондонского Арсенала Иан Райт посоветовал руководству клуба и главному тренеру команды Микелю Артети. приобрести конкурента Зинченко в зимнее трансферное окно.