Норвежский биатлонист бежал спринт с носком на пенисе: он выиграл медаль
Источник:TV2
В шведском Эстерсунде первым этапом Кубка мира стартовал новый биатлонный сезон. Биатлонистам пришлось бороться не только друг с другом, но и холодной погодой.
Биатлонист переживает, не стал ли бесплодным
Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал, как он справился с холодом в Швеции. В субботней "индивидуалке" Кристиансен допустил три промаха на последней стрельбе и показал 17-й результат.
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По словам биатлониста, причина неудачи была в неправильной одежде для морозной погоды.
"Вчера я был очень подавлен. Было разочарование, потому что я чувствовал, что неплохо все контролировал, а причина неудачи в том, что не сумел нормально одеться и подготовиться к морозной погоде", – рассказал Кристиансен.
Перед воскресным спринтом, по словам Ветле Шостада, он принял меры предосторожности. Биатлонист преодолевал гонку с носком на пенисе.
Сегодня я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера он, так сказать, был довольно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет,
– заявил норвежец.
Он добавил, что также воспользовался идеей Стурлы Лагрейда, который засунул грелки под мышки.
"Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках", – резюмировал Кристиансен.
- В мужском спринте Шостад Кристиансен сумел финишировать на втором месте и получить первую награду в сезоне. С чистой стрельбой он проиграл Себастьяну Самуэльссону всего 11 секунд.
- Норвежцу лучше не откладывать подручные средства, ведь следующий этап Кубка мира также пройдет в Эстерсунде. Гонки продлятся со 2 по 5 декабря.