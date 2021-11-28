Биатлонист переживает, не стал ли бесплодным

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен рассказал, как он справился с холодом в Швеции. В субботней "индивидуалке" Кристиансен допустил три промаха на последней стрельбе и показал 17-й результат.

Стоит внимания Все что нужно знать о новом биатлонном сезоне: шансы Украины, фавориты, где смотреть

По словам биатлониста, причина неудачи была в неправильной одежде для морозной погоды.

"Вчера я был очень подавлен. Было разочарование, потому что я чувствовал, что неплохо все контролировал, а причина неудачи в том, что не сумел нормально одеться и подготовиться к морозной погоде", – рассказал Кристиансен.

Перед воскресным спринтом, по словам Ветле Шостада, он принял меры предосторожности. Биатлонист преодолевал гонку с носком на пенисе.

Сегодня я принял меры предосторожности и бежал практически с носком на причинном месте, потому что вчера он, так сказать, был довольно синим, когда я добрался до финиша. Не знаю, бесплоден я теперь или нет,

– заявил норвежец.

Он добавил, что также воспользовался идеей Стурлы Лагрейда, который засунул грелки под мышки.

"Сработало очень хорошо. Было классно чувствовать пальцы на руках", – резюмировал Кристиансен.