Біатлоніст переживає, чи не став безплідним
Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен розповів, як він справився з холодом у Швеції. У суботній "індивідуалці" Крістіансен допустив три промахи на останній стрільбі й продемонстрував 17-й результат.
Варте уваги Все що треба знати про новий біатлонний сезон: шанси України, фаворити, де дивитися
За словами біатлоніста, причина невдачі була в неправильному одязі для морозної погоди.
"Вчора я був дуже пригнічений. Було розчарування, бо я відчував, що непогано все контролював, а причина невдачі в тому, що не зумів нормально одягнутися та підготуватися до морозної погоди", – розповів Крістіансен.
Перед недільним спринтом, за словами Ветле Шостада, він вжив запобіжних заходів. Біатлоніст долав гонку зі шкарпеткою на пенісі.
Сьогодні я вжив запобіжних заходів і біг практично зі шкарпеткою на причинному місці, тому що вчора воно, так би мовити, було досить синім, коли я дістався фінішу. Не знаю, безплідний я тепер чи ні,
– заявив норвежець.
Він додав, що також скористався ідеєю Стурли Лагрейда, який засунув грілки під пахви.
"Спрацювало дуже добре. Було класно відчувати пальці на руках", – резюмував Крістіансен.
- У чоловічому спринті Шостад Крістіансен зумів фінішувати на другому місці та здобути першу нагороду в сезоні. З чистою стрільбою він програв Себастьяну Самуельссону всього 11 секунд.
- Норвежцю краще не відкладати підручні засоби, адже наступний етап Кубка світу також відбудеться в Естерсунді. Гонки триватимуть з 2 до 5 грудня.