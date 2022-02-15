Норвегия оторвалась от Германии, Украина дальше без медалей: результаты Олимпиады 15 февраля

Олимпийские игры выходят на финишную прямую, из-за чего в Пекине разыгрывают последние комплекты наград. Во вторник, 15-го февраля, на Олимпиаде-2022 было разыграно 9 комплектов наград.

К сожалению, украинские олимпийцы до сих пор не получили ни одной награды, сообщает 24 канал. Зато Норвегия стремительно пошла в отрыв в медальном зачете.

Стоит внимания Украинец Абраменко с результатом в топ-5 пробился в финал Олимпиады в Пекине

Норвежская команда завоевала больше всего наград – 26 и возглавляет зачет, имея 12 золотых наград, 7 серебряных и столько же бронзовых. Ближайший преследователь Норвегии – Германия уже получила 18 наград (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).

Сноуборд (биг-эир, женщины)

1. Анна Гассер (Австрия)

2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

3. Кокомо Мурасе (Япония)

Фристайл (слоупстайл, женщины)

1. Матильда Гремо (Швейцария)

2. Эйлин Гу (Китай)

3. Келли Силдару (Эстония)

Горнолыжный спорт (скоростной спуск, женщины)

1. Корин Зутер (Швейцария)

2. София Годжа (Италия)

3. Надя Делаго (Италия)

Сноуборд (биг-эир, мужчины)

1. Су Имин (Китай)

2. Монс Ройсланд (Норвегия)

3. Макс Парро (Канада)

Биатлон (эстафета, мужчины)

1. Норвегия

2. Франция

3. ОКР

...

9. Украина

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, женщины)

1. Канада

2. Япония

3. Нидерланды

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, мужчины)

1. Норвегия

2. Россия

3. США

Лыжное двоеборье (HS-140 + гонка на 10 километров)

1. Йорген Граабак (Норвегия)

2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия)

3. Акито Ватабе (Япония)

...

32. Дмитрий Мазурчук (Украина)​

Бобслей (мужчины, двойки)

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия)

2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр (Германия)

3. Кристоф Гафер / Маттиас Зоммер (Германия)