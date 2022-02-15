К сожалению, украинские олимпийцы до сих пор не получили ни одной награды, сообщает 24 канал. Зато Норвегия стремительно пошла в отрыв в медальном зачете.

Стоит внимания Украинец Абраменко с результатом в топ-5 пробился в финал Олимпиады в Пекине

Норвежская команда завоевала больше всего наград – 26 и возглавляет зачет, имея 12 золотых наград, 7 серебряных и столько же бронзовых. Ближайший преследователь Норвегии – Германия уже получила 18 наград (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).

1. Анна Гассер (Австрия)
2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
3. Кокомо Мурасе (Япония)

1. Матильда Гремо (Швейцария)
2. Эйлин Гу (Китай)
3. Келли Силдару (Эстония)

1. Корин Зутер (Швейцария)
2. София Годжа (Италия)
3. Надя Делаго (Италия)

1. Су Имин (Китай)
2. Монс Ройсланд (Норвегия)
3. Макс Парро (Канада)

1. Норвегия
2. Франция
3. ОКР
...
9. Украина

1. Канада
2. Япония
3. Нидерланды

1. Норвегия
2. Россия
3. США

1. Йорген Граабак (Норвегия)
2. Йенс Лураас Офтебро (Норвегия)
3. Акито Ватабе (Япония)
...
32. Дмитрий Мазурчук (Украина)​

1. Франческо Фридрих / Торстен Маргис (Германия)
2. Йоханнес Лохнер / Флориан Бауэр (Германия)
3. Кристоф Гафер / Маттиас Зоммер (Германия)