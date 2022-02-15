На жаль, українські олімпійці досі не здобули жодної нагороди, повідомляє 24 канал. Натомість Норвегія стрімко пішла у відрив у медальному заліку.

Варте уваги Українець Абраменко з результатом у топ-5 пробився у фінал Олімпіади в Пекіні

Норвезька команда виборола найбільше нагород – 26 та очолює залік, маючи 12 золотих нагород та 7 срібних і стільки ж бронзових. Найближчий переслідувач Норвегії – Німеччина вже здобула 18 нагород (9 золотих, 6 срібних та 3 бронзові).

1. Ганна Гассер (Австрія)
2. Зої Садовські-Сіннотт (Нова Зеландія)
3. Кокомо Мурасе (Японія)

1. Матільда ​​Гремо (Швейцарія)
2. Ейлін Гу (Китай)
3. Келлі Сілдару (Естонія)

1. Корін Зутер (Швейцарія)
2. Софія Годжа (Італія)
3. Надя Делаго (Італія)

1. Су Імін (Китай)
2. Монс Ройсланд (Норвегія)
3. Макс Парро (Канада)

1. Норвегія
2. Франція
3. ОКР
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9. Україна

1. Канада
2. Японія
3. Нідерланди

1. Норвегія
2. Росія
3. США

1. Йорген Граабак (Норвегія)
2. Єнс Лураас Офтебро (Норвегія)
3. Акіто Ватабе (Японія)
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32. Дмитро Мазурчук (Україна)

1. Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс (Німеччина)
2. Йоганнес Лохнер / Флоріан Бауер (Німеччина)
3. Крістоф Гафер / Маттіас Зоммер (Німеччина)