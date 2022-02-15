На жаль, українські олімпійці досі не здобули жодної нагороди, повідомляє 24 канал. Натомість Норвегія стрімко пішла у відрив у медальному заліку.

Варте уваги Українець Абраменко з результатом у топ-5 пробився у фінал Олімпіади в Пекіні

Норвезька команда виборола найбільше нагород – 26 та очолює залік, маючи 12 золотих нагород та 7 срібних і стільки ж бронзових. Найближчий переслідувач Норвегії – Німеччина вже здобула 18 нагород (9 золотих, 6 срібних та 3 бронзові).

Сноуборд (біг-ейр, жінки)

1. Ганна Гассер (Австрія)

2. Зої Садовські-Сіннотт (Нова Зеландія)

3. Кокомо Мурасе (Японія)

Фрістайл (слоупстайл, жінки)

1. Матільда ​​Гремо (Швейцарія)

2. Ейлін Гу (Китай)

3. Келлі Сілдару (Естонія)

Гірськолижний спорт (швидкісний спуск, жінки)

1. Корін Зутер (Швейцарія)

2. Софія Годжа (Італія)

3. Надя Делаго (Італія)

Сноуборд (біг-ейр, чоловіки)

1. Су Імін (Китай)

2. Монс Ройсланд (Норвегія)

3. Макс Парро (Канада)

Біатлон (естафета, чоловіки)

1. Норвегія

2. Франція

3. ОКР

...

9. Україна

Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, жінки)

1. Канада

2. Японія

3. Нідерланди

Ковзанярський спорт (командна гонка переслідування, чоловіки)

1. Норвегія

2. Росія

3. США

Лижне двоборство (HS-140 + гонка на 10 кілометрів)

1. Йорген Граабак (Норвегія)

2. Єнс Лураас Офтебро (Норвегія)

3. Акіто Ватабе (Японія)

...

32. Дмитро Мазурчук (Україна)

Бобслей (чоловіки, двійки)

1. Франческо Фрідріх / Торстен Маргіс (Німеччина)

2. Йоганнес Лохнер / Флоріан Бауер (Німеччина)

3. Крістоф Гафер / Маттіас Зоммер (Німеччина)