Абраменко показал 5-й результат и квалифицировался в финал. Финальные соревнования состоятся 16 февраля. Также Украину будут представлять Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк, сообщает 24 канал.
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Во второй квалификации будут добираться еще шесть спортсменов. В ней будут выступать украинцы Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.
Первая квалификация
1. Ци Гуанпу (Китай) - 127,88
2. Цзя Цзунъян ( Китай) - 125,67
3. Ное Рот – Швейцария) - 123,08
4. Эрик Логран (США) - 121,24
5. Александр Абраменко (Украина) – 120,36
…
22. Александр Окипнюк (Украина) – 92,76
24. Дмитрий Котовский (Украина) – 73,89