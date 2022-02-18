Лидером медального зачета уже долгое время остается Норвегия, сообщает 24 канал. Норвежцы завоевали рекордные для зимних Игр 15 золотых медалей. Всего в активе Норвегии 34 медали – еще 8 серебряных и 11 бронзовых.

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Одна серебряная награда у сборной Украины, которая в медальном зачете занимает 23-ю позицию. Всего награды завоевало уже 28 стран.

Биатлон (женский масс-старт)

1. Жустин Брезаз-Буше (Франция)

2. Тириль Экгофф (Норвегия)

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)

...

7. Юлия Джима (Украина)

Биатлон (мужской масс-старт)

1. Иоганнес Тингнес Бьо (Норвегия)

2. Мартин Понсилуома (Швеция)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

...

24. Дмитрий Пидручный (Украина)

28. Артем Прима (Украина)

Стоит внимания 18-летняя китайская фристайлерша получила третье "золото" и переписала историю Зимних Игр

Фристайл (ски-хафпайп, женщины)

1. Эйлин Гу (Китай)

2. Кэсси Шарп (Канада)

3. Рэйчел Каркер (Канада)

Фристайл (ски-кросс, мужчины)

1. Райан Режес (Швейцария)

2. Алекс Фива (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (ОКР)

Это интересно Норвегия установила рекорд на Олимпиаде-2022 по количеству золотых медалей

Конькобежный спорт (1000 метров, мужчины)

1. Томас Крол (Нидерланды)

2. Лоран Дюбрей (Канада)

3. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия)

К сведению. Еще одна награда 18 февраля была разыграна в керлинге. Мужская сборная Канады выиграла команду США. В финале встретятся Швеция и Великобритания.