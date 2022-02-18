Лидером медального зачета уже долгое время остается Норвегия, сообщает 24 канал. Норвежцы завоевали рекордные для зимних Игр 15 золотых медалей. Всего в активе Норвегии 34 медали – еще 8 серебряных и 11 бронзовых.

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Одна серебряная награда у сборной Украины, которая в медальном зачете занимает 23-ю позицию. Всего награды завоевало уже 28 стран.

1. Жустин Брезаз-Буше (Франция)
2. Тириль Экгофф (Норвегия)
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)
...
7. Юлия Джима (Украина)

1. Иоганнес Тингнес Бьо (Норвегия)
2. Мартин Понсилуома (Швеция)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
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24. Дмитрий Пидручный (Украина)
28. Артем Прима (Украина)

Стоит внимания 18-летняя китайская фристайлерша получила третье "золото" и переписала историю Зимних Игр

1. Эйлин Гу (Китай)
2. Кэсси Шарп (Канада)
3. Рэйчел Каркер (Канада)

1. Райан Режес (Швейцария)
2. Алекс Фива (Швейцария)
3. Сергей Ридзик (ОКР)

Это интересно Норвегия установила рекорд на Олимпиаде-2022 по количеству золотых медалей

1. Томас Крол (Нидерланды)
2. Лоран Дюбрей (Канада)
3. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия)