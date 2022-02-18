Лидером медального зачета уже долгое время остается Норвегия, сообщает 24 канал. Норвежцы завоевали рекордные для зимних Игр 15 золотых медалей. Всего в активе Норвегии 34 медали – еще 8 серебряных и 11 бронзовых.
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Одна серебряная награда у сборной Украины, которая в медальном зачете занимает 23-ю позицию. Всего награды завоевало уже 28 стран.
Биатлон (женский масс-старт)
1. Жустин Брезаз-Буше (Франция)
2. Тириль Экгофф (Норвегия)
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)
...
7. Юлия Джима (Украина)
Биатлон (мужской масс-старт)
1. Иоганнес Тингнес Бьо (Норвегия)
2. Мартин Понсилуома (Швеция)
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
...
24. Дмитрий Пидручный (Украина)
28. Артем Прима (Украина)
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Фристайл (ски-хафпайп, женщины)
1. Эйлин Гу (Китай)
2. Кэсси Шарп (Канада)
3. Рэйчел Каркер (Канада)
Фристайл (ски-кросс, мужчины)
1. Райан Режес (Швейцария)
2. Алекс Фива (Швейцария)
3. Сергей Ридзик (ОКР)
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Конькобежный спорт (1000 метров, мужчины)
1. Томас Крол (Нидерланды)
2. Лоран Дюбрей (Канада)
3. Ховард Хольмефьорд Лорентсен (Норвегия)