Лідером медального заліку вже тривалий час залишається Норвегія, повідомляє 24 канал. Норвежці здобули рекордні для зимових Ігор 15 золотих медалей. Всього в активі Норвегії 34 медалі – ще 8 срібних та 11 бронзових.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Одна срібна нагорода у збірної України, яка в медальному заліку посідає 23-у позицію. Всього нагороди вибороло вже 28 країн.

Біатлон (жіночий мас-старт)

1. Жустін Брезаз-Буше (Франція)

2. Тіріль Екгофф (Норвегія)

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)

...

7. Юлія Джима (Україна)

Біатлон (чоловічий мас-старт)

1. Йоганнес Тінґнес Бьо (Норвегія)

2. Мартін Понсілуома (Швеція)

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)

...

24. Дмитро Підручний (Україна)

28. Артем Прима (Україна)

Варте уваги 18-річна китайська фристайлістка здобула третє "золото" та переписала історію Зимових Ігор

Фристайл (скі-хафпайп, жінки)

1. Ейлін Гу (Китай)

2. Кессі Шарп (Канада)

3. Рейчел Каркер (Канада)

Фристайл (скі-крос, чоловіки)

1. Раян Режес (Швейцарія)

2. Алекс Фіва (Швейцарія)

3. Сергій Рідзік (ОКР)

Це цікаво Норвегія встановила рекорд на Олімпіаді-2022 за кількістю золотих медалей

Ковзанярський спорт (1000 метрів, чоловіки)

1. Томас Крол (Нідерланди)

2. Лоран Дюбрей (Канада)

3. Ховард Хольмефіорд Лорентсен (Норвегія)

До уваги. Ще одна нагорода 18-го лютого була розіграла у керлінгу. Чоловіча збірна Канади перемогла команду США. У фіналі зустрінуться Швеція та Велика Британія.