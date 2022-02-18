Лідером медального заліку вже тривалий час залишається Норвегія, повідомляє 24 канал. Норвежці здобули рекордні для зимових Ігор 15 золотих медалей. Всього в активі Норвегії 34 медалі – ще 8 срібних та 11 бронзових.

До теми Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Одна срібна нагорода у збірної України, яка в медальному заліку посідає 23-у позицію. Всього нагороди вибороло вже 28 країн.

1. Жустін Брезаз-Буше (Франція)
2. Тіріль Екгофф (Норвегія)
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія)
...
7. Юлія Джима (Україна)

1. Йоганнес Тінґнес Бьо (Норвегія)
2. Мартін Понсілуома (Швеція)
3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)
...
24. Дмитро Підручний (Україна)
28. Артем Прима (Україна)

Варте уваги 18-річна китайська фристайлістка здобула третє "золото" та переписала історію Зимових Ігор

1. Ейлін Гу (Китай)
2. Кессі Шарп (Канада)
3. Рейчел Каркер (Канада)

1. Раян Режес (Швейцарія)
2. Алекс Фіва (Швейцарія)
3. Сергій Рідзік (ОКР)

Це цікаво Норвегія встановила рекорд на Олімпіаді-2022 за кількістю золотих медалей

1. Томас Крол (Нідерланди)
2. Лоран Дюбрей (Канада)
3. Ховард Хольмефіорд Лорентсен (Норвегія)