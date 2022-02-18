По состоянию на 18 февраля сборная Норвегии выиграла 15 золотых наград, сообщает 24 канал. Это рекорд по количеству золотых медалей, которые выиграла одна сборная во время зимних Олимпийских игр.

Стоит внимания Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

До этого лучший показатель был 14 золотых наград для одной страны. Это удалось сделать Канаде на домашней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. В 2018 году сборная Норвегии повторила это достижение на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Кто выигрывал золотые награды для Норвегии

Четырехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 стал биатлонист Йоханнес Тингес Бё. Он выиграл индивидуальные награды масс-старт и спринт, а также получил награду в мужской эстафете. Еще одна золотая медаль – в смешанной эстафете.

В смешанной эстафете победила и Марте Ольсбю-Рейселанн. К этому она добавила еще две золотые награды в индивидуальных выступлениях – в спринте и гонке-преследовании.

Две золотые награды и у лыжницы Терезе Йохауг – в гонке классическим стилем и скиатлоне.

Еще две золотые награды для Норвегии получил Йоханнес Клебо – личную в спринте и в командном спринте. Его ожидает еще одна гонка – 50 километров вольным стилем.

Йорген Гробак выиграл золотую медаль в лыжном двоеборье как индивидуально, так и в командных соревнованиях.

Также золотыми призерами стали Бирк Рууд (фристайл, биг-эйр), Мариус Линдвик (прыжки с трамплина) и мужская сборная Норвегии по конькобежному спорту в командной гонке-преследовании.

Также в активе сборной Норвегии 8 серебряных и 11 бронзовых наград.