Китаянка завоевала 3 медали в Пекине

Представительница Китая фристайлистка Айлин Гу завоевала "золото" в последней для себя дисциплине игр в Пекине – хафпайпе. Для спортсменки это уже третья награда в Пекине, сообщает 24 канал.

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В первом выступлении в биг-эйре она завоевала "золото", после чего стала второй в соревнованиях по слоупстайлу.

Таким образом 18-летняя спортсменка стала первой в истории зимних Олимпиад фристайлисткой, выигравшей три медали на одной Олимпиаде.

Гу уже не впервые получает три медали на турнирах международного уровня. На чемпионате мира, который состоялся в 2021 году, она также получила три награды, а перед этим – на соревнованиях Winter X Games и на Юношеских Играх в Лозанне.

Второе и третье место заняли представительницы Канады: Кэсси Шарп и Рейчел Каркер.

Что известно о спортсменке