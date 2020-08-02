У суботу, 1 серпня великий профі-бокс повернувся до Києва після тривалої перерви. Шоу боксу вперше організовано Usyk17 Promotion, промоутерською компанією Олександра Усика. Всього відбулося 13 боксерських поєдинків.

Перспективний український суперважковаговик Віктор Вихрист (2–0, 2 KO) провів свій другий бій на професійному ринзі. Вихрист нокаутував Семена Пахомова (2–11, 2 KO). Бій завершився у другому раунді, пише 24 канал.

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В основному бою вечора Владислав Сіренко (14–0, 13 KO) достроково переміг Павла Кроленка (3–6, 2 KO). Побувавши в нокдауні, Кроленко через травму руки відмовився від продовження бою перед 5-м раундом.

У 6 раундовому бою українець Дмитро Митрофанов обіграв Анатолія Хунаняна (Чехія). Всі судді віддали перевагу українцеві, 9-та перемога Дмитра на профі-рингу.

Непереможений український боксер другого напівлегкої ваги (до 59 кг) Олег Малиновський здобув свою 26-ту перемогу на профі-рингу. Суперником Малиновського був 40-річний білорус Андрій Ісаєв, який програв останні дев'ять поєдинків.

Всі результати вечора боксу Big Boxing Night

Андрій Ісаков (Вінниця) – Павло Грішкавец (Білорусь): дострокова перемога Ісакова

Станіслав Кутін (Київ) – Вадим Костючок (Чернігів): перемога Кутіна в п'ятому раунді

Зоравора Петросян (Київ) – Едуард Мерінець (Харків): перемога Петросяна одноголосним рішенням суддів

Олександр Соломенников (Івано-Франківськ) – Данило Савченко (Павлоград): перемога Соломенникова одноголосним рішенням суддів

Дмитро Безус (Київ) – Павло Лук'янов (Миколаїв): перемога Безуса одноголосним рішенням суддів

Даніель Лапін (Київ) – Сергій Крапшіла (Білорусь): перемога Лапіна одноголосним рішенням суддів

Віктор Вихрист (Кременчук) – Семен Пахомов (Харків): перемога Вихриста технічним нокаутом у другому раунді

Віктор Вихрист – Семен Пахомов відео бою

Олександр Захожий (Запоріжжя) – Костянтин Довбищенко (Харків): перемога Захожого одноголосним рішенням суддів

Олександр Захожий – Костянтин Довбищенко відео бою

Олег Малиновський (Київ) – Андрій Ісаєв (Білорусь): перемога Малиновського рішенням суддів

Дмитро Митрофанов (Чернігів) – Анатолій Хунанян (Чехія): перемога Митрофанова рішенням суддів

Дмитро Митрофанов – Анатолій Хунанян відео бою

Андрій Великовський (Київ) – Руслан Щельов (Київ): перемога Великовського в п'ятому раунді

Петро Іванов (Ніжин) – Роман Шкарупа (Харків): перемога Iванова одноголосним рішенням суддів

Петро Іванов – Роман Шкарупа відео бою

Владислав Сіренко (Київ) – Павло Кроленко (Харків): дострокова перемога Сiренка перед 5-м раундом.

Владислав Сіренко – Павло Короленко відео бою