Вечер бокса от Usyk17 Promotion: онлайн-трансляция Big Boxing Night
1 августа большой профи-бокс возвращается в Киев после длительного перерыва. Вечер бокса под названием Big Boxing Night организован Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика.
В рамках шоу состоятся бои с участием Андрея Великовского, Александра Захожего, Олега Малиновского, Петра Иванова, Владислава Сиренко, Дмитрия Митрофанова, Виктора Вихриста, пишет 24 канал.
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Big Boxing Night: онлайн-трансляция
Файткард шоу бокса в Киеве 1 августа