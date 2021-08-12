Он считает, что "спорт вне политики". Чиновник назвал фото делом самих спортсменов, которые не виноваты, что "такое творится в политике".

К слову Все это делают специально, – спортивный обозреватель о фото Магучих и Ласицкене

"Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике", – заявил Лысов.

Ранее по поводу ситуации с Магучих высказались олимпийский чемпион Жан Беленюк, бронзовый призер Олимпиады Станислав Горуна, легкоатлетка Ольга Саладуха.

Кто такой Игорь Лысов?

Лысов был депутатом 5-го и 6-го созывов от "Партии регионов". В 2003 году награжден Леонидом Кучмой орденом "За заслуги" III степени. В 2011 году награжден Виктором Януковичем орденом "За заслуги" II.