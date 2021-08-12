Він вважає, що "спорт поза політикою". Урядовець назвав фото справою самих спортсменів, які не винні, що "таке твориться в політиці".

До слова Все це роблять спеціально, – спортивний оглядач про фото Магучіх і Ласіцкене

"Я вважаю, що спорт поза політикою. Потрібно дружити один з одним. Не винні спортсмени, що таке твориться в політиці", – заявив Лисов.

Раніше з приводу ситуації з Магучіх висловилися олімпійський чемпіон Жан Беленюк, бронзовий призер Олімпіади Станіслав Горуна, легкоатлетка Ольга Саладуха.

Хто такий Ігор Лисов?

Лисов був депутатом 5-го і 6-го скликань від "Партії регіонів". У 2003 році нагороджений Леонідом Кучмою орденом "За заслуги" III ступеня. У 2011 році нагороджений Віктором Януковичем орденом "За заслуги" II.