НОК оценил гражданскую позицию Харлан: названы лучшие спортсмены месяца в Украине

Национальный олимпийский комитет подвел итоги июля. Был выбран лучший взрослый и юный спортсмен, а также тренер по результатам месяца.

Экспертная комиссия учитывала спортивные результаты атлетов и их вклад в развитие спорта в Украине. Лучшей спортсменкой признали Ольгу Харлан, которая вместе с партнершами по сборной Украины заняла четвертое место в командных соревнованиях саблисток на чемпионате мира в Милане

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Заслуженные награды спортсменам, которые были на высоте

Комиссия решила наградить Харлан за ее гражданскую позицию, которую олимпийская чемпионка продемонстрировала на ЧМ, отказавшись подавать руку россиянке Анне Смирновой.

Для всего мира наша прославленная спортсменка стала настоящим символом несокрушимости украинского спорта и украинского народа. Она честно одержала победу в первом раунде индивидуальных соревнований над российской фехтовальщицей Анной Смирновой. После боя Ольга проявила чрезвычайный характер, не допустив рукопожатия с соперницей из страны-агрессора. Ее отказ подчиниться политическому давлению и не изменить своим принципам, нашли отзыв в сердцах людей по всему миру,

– говорится в заявлении НОК.

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За принципиальную позицию и системную работу по недопущению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, а также за поддержку Ольги Харлан после дисквалификации была отдельно отмечена и Федерация фехтования Украины.

Лучшим юным спортсменом признали двукратного чемпиона и серебряного призера чемпионата Европы по плаванию среди юниоров Александра Желтякова, который установил 2 рекорда на соревнованиях в Сербии. Лучшим тренером стал наставник юного пловца – Александр Кулик.