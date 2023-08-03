Еще дальше пошли хакеры из команды "Кібер спротив", которые взломали личную почту представительницы государства-террориста. 24 Канал решил исследовать письма Смирновой с 2015 года и узнать больше о ее прошлом. Оказалось, что у россиянки есть немало проблем, которые она хотела бы скрыть.

Если пропустили Дисквалификация Харлан из-за россиянки: все о скандале с украинкой на чемпионате мира

Почему история Смирновой опровергает тезис о "спорте вне политики"

27 июля на Чемпионате мира по фехтованию в Милане произошел показательный инцидент. Известная украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала волей жребия соревновалась с россиянкой Анной Смирновой, которую без особых проблем разгромила – счет 15:7.

После завершения Смирнова полетела на украинку, пытаясь пожать той руку, но та остановила россиянку своей саблей, поскольку не желала иметь ничего общего с представительницей страны-оккупанта. Смирнова это знала, но все равно решила устроить провокацию с мнимым миролюбием, больше похожим на крокодиловы слезы.

Вспомним этот исторический момент: смотрите видео

Позже команда россиянки подала протест на действия Харлан (формально она нарушила правила), из-за чего украинку дисквалифицировали и лишили возможности бороться за медали Чемпионата мира. При этом Смирновой эта дисквалификация соперницы ничего не дала – она так и осталась проигравшей.

История в итоге завершилась хорошо – под давлением международной общественности дисквалификация мужественной украинки была отменена и Харлан получила квалификационное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже. Также снова был поставлен вопрос о целесообразности присутствия на спортивных соревнованиях представителей России и Беларуси, пусть и под нейтральным флагом, ведь даже без двуглавой курицы на форме они остаются теми же рашистами – представителями империи, развязавшей геноцидную войну в сердце Европы.

Анна Смирнова не осудила агрессивную войну России против Украины и фактически поддерживает ее. История Смирновой опровергает тезис о "спорте вне политики" и доказывает необходимость полной изоляции "российских военных спортсменов" от цивилизованного общества.

На странице ее брата Никиты в инстаграме есть общее фото, где девушка позирует с символом терроризма "V" и в типичной шапке российских военных.



Анна Смирнова с братом / Фото из соцсетей "спортсменки"



Анна Смирнова с братом-военным / Фото из инстаграма

На эти фотографии реагировал и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

На фото изображена Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после честной победы в бою. Как видим, она откровенно восхищается российской армией, убивающей украинцев и разрушающей наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за то, что она не пожала россиянке руку. FIE, это следует воспринимать как позицию? Российские деньги кровью не пахнут?

– возмутился Подоляк.

Посредственность из провинции и работа на партию Жириновского

Так что нам удалось выяснить?

Уроженке провинциального Барнаула Анне Смирновой – 23 года, она достаточно посредственная спортсменка и не претендует на статус звезды. Большую часть своей карьеры Смирнова была повсюду в запасе, но что-то выигрывала у себя на Алтае, где фехтование имеет древние корни (сарказм).



Алкопосиделки российских фехтовальщиц / Фото из почты Анны Смирновой

Обратите внимание! Сейчас россиянами вообще трудно на что-то претендовать из-за санкций и масштабных разоблачений поголовного употребления допинга, поэтому российский спорт попал под бан еще до начала полномасштабного вторжения.



Впрочем, эти дисквалификации и баны позволили попасть в большой спорт таким посредственностям, как Анна Смирнова. Поэтому провокации на больших соревнованиях против признанных звезд мирового спорта – едва ли не единственная возможность заявить о себе и получить собственные "15 минут славы".

Как свидетельствуют перехваченные письма, жизнь Смирновой типична для российских спортсменов из провинции. В 2016 году в родном Барнауле она подрабатывала на выборах за партию Жириновского ЛДПР – проводила соцопрос (помните, спорт вне политики). Но поскольку специализацией этой политсилы были "мальчики", особых успехов не добилась.

Аня Смирнова не надеялась на большие спортивные успехи, поэтому параллельно искала другие варианты для развития карьеры. В 2018 году российский спорт мог вообще потерять юную саблистку, поскольку Смирнова пыталась стать моделью – письмо от туземного модельного агентства с предложением, в частности, и эротических съемок госпожа Смирнова хранила как заветный талисман.

Скриншот из почты Анны Смирновой

Наверное, надеясь, что навыки работы с саблей как-то помогут в карьере в сфере эскорт-услуг.

Мечты о "красивой жизни" россиянка чередовала с мыслями о России. Так, в 2019 году она подписала электронную петицию с требованием введения чрезвычайного положения в России из-за лесных пожаров в Сибири. Как известно, тогда выгорела половина тайги, погибли сотни людей, а режим ЧС, конечно, ввели, только толку от этого не было.



Паспорт Анны Смирновой / Кіберспротив

Алковечеринки, кредитные долги и проблемы с учебой

Смирнова приписана к бюджетной организации "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края" как инструктор с зарплатой в 13 000 рублей. Также ее приписали в местный вуз – "Алтайский государственный педагогический университет" (ФГБОУ ВО АлтГПУ), специальность – преподаватель физкультуры/тренер.

"Вопрос зарплаты стал приоритетом и моим перманентным беспокойством, а международные соревнования счастливым прошлым. Много вопросов: "А что дальше? Чем мне заниматься? Как зарабатывать себе на жизнь?". И ответов у меня на них пока нет", – жаловалась спортсменка еще в конце апреля.

Почта Смирновой намекает, что девушка, мягко говоря, не слишком умная – на учебу она откровенно "забила" и банально покупала рефераты и даже курсовые. При этом даже при условии снисходительного отношения к спортсменам она не могла получать нормальные оценки.



Скриншот, свидетельствующий об уровне высшего образования в России – Смирновой позволяют украсть курсовую | Кіберспротив

За 5 лет обучения Смирнова смогла усвоить программу 4 курсов.

История Смирновой – стандартная. Ее родители расстались, что не могло не отразится на психике девушки, собственно, о серьезных ментальных проблемах говорит и сама Анна у себя в сториз в инстаграме (кстати, эта соцсеть в России запрещена, но Смирнова игнорирует запрет).

Декларация о нейтралитете Смирновой на международных соревнованиях:

В нормальном спортивном мире с ментальными проблемами помог бы условный "Тед Лассо", но в России таких нет, поэтому приходится обращаться к алкоголю и "любимому тренеру" Даниилу Бубенчикову, которому Смирнова по примеру Татьяны Лариной пишет любовные письма.

Долговые ямы, болезни и зарабатывание на ставках

Также россиянка ищет помощи у психологов, но не находит. Смирновой всего 23 года, но у нее уже целый букет тяжелых болезней – это больше говорит не о ней, а об экологии в России.

На почте россиянки действительно страшные диагнозы, однако в анкетах она указывает, что здорова. При этом спортсменка не отказывает себе в алкоголе и дымит айкосом.



Смирнова влезает в долговую яму / скриншот из почты российской спортсменки

При этом умные мысли все же в ее голову иногда приходят. Так, за 2 месяца до поездки на Чемпионат мира-2023 она решает развернуть свою карьеру и записывается "на ноготочки" – авторский курс профессионального маникюра (что бы это ни означало). Интересно, что оплачивает его стоимость в кредит – 43 500 рублей, это почти три ее месячных заработка.

При этом госпоже Смирновой вместе с курсами маникюра не помешали бы и курсы финансовой грамотности, ведь вместе с кредитом на "ноготочки" она получила кредитную карту от санкционного "Тинькофф-банка" и мгновенно нахватала кредитов.

Уже через несколько дней после оформления карты взволнованные работники финучреждения написали спортсменке письмо о задолженности более чем в 80 000 рублей. Кроме карты в "Тинькофф-банке" у Смирновой еще есть карточки в подсанкционном "Альфабанке".



Весточка из "долговой ямы" / скриншот из почты российской спортсменки

А еще видим у Смирновой живой интерес к курсам об успешном успехе от популярных в России коучей или так называемых "инфоцыган".



Успешный успех уже где-то рядом / скриншот из почты российской спортсменки

Возможно, именно они научили спортсменку зарабатывать на ставках (она зарегистрирована на букмекерских конторах под чужим именем "Мария Т.").

Правда, успех и большие деньги в жизни россиянки так и не появились.



Анна Смирнова продолжает свой путь / скриншот из почты российской спортсменки

Если так пойдет дальше, то вскоре есть все шансы увидеть госпожу Анну Смирнову где-то в ЧВК "Вагнер" – ведь именно так поступают россияне, у которых возникают проблемы с кредитами.

Возможно, она станет там полезна со своими навыками маникюрщицы и слушателя курсов "Как находить прибыльные сделки".