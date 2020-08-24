Ночь вдвоем и кубок на голове: как футболисты "Баварии" праздновали победу в Лиге чемпионов
Футболисты "Баварии" победили в финале Лиги чемпионов ПСЖ. Некоторые игроки решили проявить креатив и на радостях сделали несколько фото, которые отличаются от традиционных на поле с кубком.
Форвард сборной Польши выложил фото, где он в постели отдыхает после матча, но не один. Ему компанию составил сам трофей Лиги чемпионов, который футболист забавно накрыл одеялом, пишет 24 канал.
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Яркие празднования
Французский защитник мюнхенцев Лукас Эрнандес странным способом решил отметить победу своей команды. В отличие от своих партнеров он не захотел сделать простое фото с трофеем в руках. Правда, футболист не сыграл ни одной минуты в финале, но как все охотно решил сделать памятные фото после матча.
Однако решил проявить креатив и не просто подержать его в руках, а надеть кубок себе на голову, что выглядело довольно забавно.
Крайний защитник Дэвис также не расставался с трофеем. Прямо в автобусе футболист решил немного заснуть, при этом в руках крепкого держа заветный кубок.
Дэвис с кубком / Фото: Инстаграм Дэвиса
Тьяго выложил пост и заявил, что получение этого трофея было для него мечтой с детства.