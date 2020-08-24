Футболісти "Баварії" перемогли у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ. Деякі гравці вирішили проявити креатив та на радощах зробили декілька цікавих фото, які відрізняються від традиційних на полі із кубком.

Форвард збірної Польщі виклав фото, де він у ліжку відпочиває після матчу, але не один. Йому компанію склав сам трофей Ліги чемпіонів, який футболіст кумедно накрив ковдрою, пише 24 канал.

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Яскраві святкування

Французький оборонець мюнхенців Лукас Ернандес дивним способом вирішив відзначити звитягу своєї команди. На відміну від своїх партнерів він не захотів зробити просте фото з трофеєм у руках. Щоправда, футболіст не зіграв жодної хвилини у фіналі, але як усі залюбки вирішив зробити пам'ятні фото після матчу.

Проте вирішив проявити креатив і не просто потримати його у руках, а вдягнути кубок собі на голові, що виглядало доволі кумедно.

Крайній захисник Девіс також не розлучався з трофеєм. Прямо у автобусі футболіст вирішив трохи заснути при цьому у руках міцного тримаючи омріяний кубок.



Девіс із кубком / Фото: Інстаграм Девіса

Тьяго виклав пост та заявив, що здобуття цього трофею було для нього мрією ще з дитинства.