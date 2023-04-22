Ньюкасл хочет в ЛЧ

В воскресенье, 23 апреля, в Англии состоится центральная игра 32 тура АПЛ. Между собой встретятся претенденты на место в зоне Лиги чемпионов – Ньюкасл и Тоттенхэм, пишет 24 канал.

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"Сороки" этого сезона удивляют своих фанатов с положительной стороны. Команда Эдди Хау еще с осени идет в топ-четверке и дает надежду на возвращение клуба в ЛЧ. К тому же Ньюкасл вышел в финал Кубка лиги, где уступил Манчестер Юнайтед.

Пока "черно-белые" идут четвертыми, опережая пятый Тоттенхэм на три балла и имея игру в запасе. Поэтому для "шпор" жизненно важно выигрывать на "Сент-Джеймс Парк", если они хотят вернуться в главный турнир Европы.

Тоттенхэм в упадке

Сам Тоттенхэм находится в своего рода кризисе, Лондонцы выиграли всего 6 из 13 матчей АПЛ и вылетели в 1/8 финала ЛЧ от Милана. Руководство даже не дождалось лета и в конце марта уволило Антонио Конте.

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Сейчас с командой работает экс-заместитель итальянца Кристиан Стеллини. Едва ли не единственным светлым пятном в Тоттенхэме остается Харри Кейн. Англичанин забил в чемпионате 23 раза и в таблице бомбардиров уступает только сумасшедшему Голланду (32).

Прогноз Favbet

В отчетном поединке букмекеры считают Ньюкасл фаворитом. Коэффициент на триумф "сорок" составляет 1,86, тогда как на "шпор" – 4,40. Ничья же оценивается в 3,80.

При этом эксперты ожидают большое количество голов. Ставка "тотал больше 2,5" равна 1,87, тогда как ТМ – 2,04. Так названы главные фавориты на забитый гол:

Александр Исак (Ньюкасл) – 2,40

Харри Кейн (Тоттенхэм) – 2,90

Мигель Альмирон (Ньюкасл) – 3,60

Сон Хын Мин (Тоттенхэм) – 3,90

Жолинтон (Ньюкасл) – 4,80

Арно Данжума (Тоттенхэм) – 4,80

Джо Виллок (Ньюкасл) – 5,00

Бруно Гимараеш (Ньюкасл) – 6,80

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История встреч

Тоттенхэм и Ньюкасл отыграли 167 очных поединков в истории. Преимущество на стороне лондонцев – 73 победы против 60 у "сорок" при 34 ничьих.

Интересно, что в последних шести встречах отмечалась каждая команда. В этом сезоне пара уже играла на поле Тоттенхэма, поединок завершился триумфом Ньюкасла (2:1). На голы Каллума Уилсона и Мигеля Альмирона точным ударом ответил Харри Кейн.