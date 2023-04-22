Ньюкасл хоче в ЛЧ

У неділю, 23 квітня, в Англії відбудеться центральна гра 32 туру АПЛ. Між собою зустрінуться претенденти на місце в зоні Ліги чемпіонів – Ньюкасл та Тоттенхем, пише 24 канал.

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"Сороки" цього сезону дивують своїх фанатів з позитивної сторони. Команда Едді Хау ще з осені йде у топ-четвірці і дають надію на повернення клубу в ЛЧ. До того ж, Ньюкасл вийшов у фінал Кубка ліги, де поступився Манчестер Юнайтед.

Наразі "чорно-білі" йдуть четвертими, випереджаючи п'ятий Тоттенхем на три бали та маючи гру в запасі. Тому для "шпор" життєво важливо вигравати на "Сент-Джеймс Парк", якщо вони хочуть повернутися у головний турнір Європи.

Тоттенхем на спаді

Сам Тоттенхем перебуває у свого роду кризі, Лондонці виграли лише 6 з 13 матчів АПЛ та вилетіли в 1/8 фіналу ЛЧ від Мілана. Керівництво навіть не дочекалось літа та наприкінці березня звільнило Антоніо Конте.

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Зараз з командою працює ексзаступник італійця Крістіан Стелліні. Ледь не єдиною світлою плямою у Тоттенхемі залишається Харрі Кейн. Англієць забив у чемпіонаті 23 рази і у таблиці бомбардирів поступається лише божевільному Голанду (32).

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У звітному поєдинку букмекери вважають Ньюкасл фаворитом. Коефіціент на тріумф "сорок" становить 1,86, тоді як на "шпор" – 4,40. Нічия ж оцінюється у 3,80.

При цьому експерти очікують на велику кількість голів. Ставка "тотал більше 2,5" дорівнює 1,87, тоді як ТМ – 2,04. Тако названі головні фаворити на забитий гол:

Александр Ісак (Ньюкасл) – 2,40

Харрі Кейн (Тоттенхем) – 2,90

Мігель Альмірон (Ньюкасл) – 3,60

Сон Хин Мін (Тоттенхем) – 3,90

Жоелінтон (Ньюкасл) – 4,80

Арно Данжума (Тоттенхем) – 4,80

Джо Віллок (Ньюкасл) – 5,00

Бруну Гімараеш (Ньюкасл) – 6,80

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Історія зустрічей

Тоттенхем та Ньюкасл відіграли 167 очних поєдинків в історії. Перевага на боці лондонців – 73 перемоги проти 60-ти у "сорок" при 34-х нічиїх.

Цікаво, що у останніх шести зустрічах відзначалась кожна із команд. Цього сезону пара вже грала на полі Тоттенхема, поєдинок завершився тріумфом Ньюкасла (2:1). На голи Каллума Вілсона та Мігеля Альмірона точним ударом відповів Харрі Кейн.