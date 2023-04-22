Арсенал – Саутгемптон 3:3

Голы: Мартинелли, 20, Эдегор, 88, Сака, 90 – Алькарас, 1, Уолкотт, 14, Чалета-Царь, 66

В чемпионате Англии стартовал 33-й тур АПЛ. На пятницу была вынесена встреча с участием лидера турнирной таблицы "Арсенал" принимал последнюю команду Саутгемптон, пишет 24 канал.

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В прошлых турах "канониры" начали буксовать, потеряв очки в матчах с Ливерпулем и Вест Хэмом. Теперь же подопечные Артеты едва унесли ноги против "святых".

Ударный первый тайм Саутгемптона

Участие Александра Зинченко в поединке было под вопросом из-за травмы, но украинец все же оказался в стартовом составе. И сразу же футболист стал соучастником гола в свои ворота.

Правда, вины Александра в этом не было. Рамсдейл решил авантюрно отпасовать на Зинченко, но его пас перехватил Алькарас и сразу отправил мяч в ворота.

"Канониры" не успели прийти в себя, как получили второй. На этот раз Карлос выступил в роли помощника, выведя на ударную позицию Уолкотта. Нападающий точно поразил ворота своего бывшего клуба.

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Арсенал едва спасся

Еще до перерыва Арсенал сократил счет усилиями Мартинелли, но в середине второго тайма Саутгемптон отличился в третий раз. Чалета-Царь удачно запер подачу с углового.

Артета бросил все свои атакующие силы, сняв Зинченко, и это помогло Арсеналу вырвать ничью. На последних двух минутах отличились Эдегор и Сака, но на победный гол сил уже не хватило.

Таким образом, Арсенал теряет инициативу в чемпионской гонке по Манчестеру Сити. Лондонцы сейчас идут впереди с пятью баллами, но при этом у манкунианцев целых две игры в запасе. Саутгемптон остается последним, расстояние от спасательной зоны составляет три балла.

Видеообзор матча Арсенал – Саутгемптон