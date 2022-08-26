Футбольное трансферное окно в Европе скоро закроется. У клубов еще есть время до 1 сентября на подписание новых игроков и продажу своих.

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Одним из активных игроков на трансферном рынке стал Ньюкасл, в прошлом году купленный одной из самых богатых семей мира из Саудовской Аравии.

"Сороки" решили существенно усилить линию атаки и подписали форварда Реал Сосьедад Александра Исаака. За 22-летнего шведа Ньюкасл заплатил 65 миллионов евро. Еще пять миллионов клуб может выплатить испанцам в качестве бонусов.



Александр Исаак на стадионе "Сент-Джеймс Парк" / твиттер Ньюкасла

Эта сумма представляет собой трансферный рекорд для Ньюкасла. Срок действия контракта неизвестен. При этом в нем есть пункт, что Реал Сосьедад получит определенный процент от предстоящей продажи футболиста.

Для Ньюкасла это уже четвертый трансфер этим летом. Ранее подопечными Эдди Гау стали вратарь сборной Англии Ник Поуп, а также защитники Свен Ботман (Лилль) и Мэтт Таргетт (Астон Вилла). На них "сороки" суммарно потратили 60 миллионов фунтов.

Кто такой Александр Исак

Александр Исак является питомцем АИКа, после чего неудачно попробовал себя в дортмундской Боруссии. В 2019 году он перешел в Реал Сосьедад, где и раскрылся.

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За три года он забил 44 гола в 132 поединках, а также помог команде завоевать Кубок Испании-2020. Кроме того, у Исаака есть в активе 32 матча и 9 голов за сборную Швеции, где его называют наследником Ибрагимовича.