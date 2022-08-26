Завершилась евронеделя для украинских клубов, которая принесла нам немало негативных эмоций. Динамо уступило Бенфике второй раз и не прошло в группу Лиги чемпионов.
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В то же время Днепр-1 ничего не смог поделать с АЭКом в Лиге Европы и вылетел в Лигу Конференций. Это крайне негативно отразилось на наших позициях в рейтинге УЕФА, пишет 24 канал.
Успехи чешских и швейцарских клубов позволили этим ассоциациям обогнать Украину. Теперь наша страна опустилась на 16-е место в рейтинге ассоциации УЕФА.
|МЕСТО
|СТРАНА
|2023/2024
|ВМЕСТЕ
|КОМАНД
|1
|Англия
|2.571
|89.141
|7/7
|2
|Испания
|2.571
|78.998
|7/7
|3
|Германия
|2.625
|67.981
|8/8
|4
|Италия
|2.500
|62.069
|7/7
|5
|Франция
|1.583
|50.164
|6/6
|6
|Нидерланды
|2.700
|49.100
|4/5
|7
|Португалия
|3.333
|47.049
|4/6
|8
|Шотландия
|2.300
|35.200
|3/5
|9
|Австрия
|1.900
|31.000
|3/5
|10
|Бельгия
|2.400
|30.400
|4/5
|11
|Сербия
|1.875
|28.875
|2/4
|12
|Норвегия
|3.500
|26.750
|2/4
|13
|Чехия
|4.250
|26.550
|3/4
|14
|Швейцария
|3.250
|26.425
|2/4
|15
|Россия
|4.333
|26.215
|0
|16
|Украина
|1.900
|25.700
|3/5
Минус одна команда в ЛЧ?
Напомним, что по две путевки в Лигу чемпионов есть только страны из ТОП-15 таблицы коэффициентов УЕФА. Потому Украина рискует остаться с одним клубом в главном турнире Европы на сезон 2024/2025.
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Правда. еще есть время наверстать упущенное. Например, обогнать россию, чьи клубы выбросили из соревнований из-за войны с Украиной. Для этого Шахтеру, Динамо и Днепру-1 достаточно будет одержать одну победу и одну ничью на троих. Но стоит не забывать и о расположившихся позади Греции, Хорватии и Дании.