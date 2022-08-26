Завершилась евронеделя для украинских клубов, которая принесла нам немало негативных эмоций. Динамо уступило Бенфике второй раз и не прошло в группу Лиги чемпионов.

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В то же время Днепр-1 ничего не смог поделать с АЭКом в Лиге Европы и вылетел в Лигу Конференций. Это крайне негативно отразилось на наших позициях в рейтинге УЕФА, пишет 24 канал.

Успехи чешских и швейцарских клубов позволили этим ассоциациям обогнать Украину. Теперь наша страна опустилась на 16-е место в рейтинге ассоциации УЕФА.

МЕСТО СТРАНА 2023/2024 ВМЕСТЕ КОМАНД 1 Англия 2.571 89.141 7/7 2 Испания 2.571 78.998 7/7 3 Германия 2.625 67.981 8/8 4 Италия 2.500 62.069 7/7 5 Франция 1.583 50.164 6/6 6 Нидерланды 2.700 49.100 4/5 7 Португалия 3.333 47.049 4/6 8 Шотландия 2.300 35.200 3/5 9 Австрия 1.900 31.000 3/5 10 Бельгия 2.400 30.400 4/5 11 Сербия 1.875 28.875 2/4 12 Норвегия 3.500 26.750 2/4 13 Чехия 4.250 26.550 3/4 14 Швейцария 3.250 26.425 2/4 15 Россия 4.333 26.215 0 16 Украина 1.900 25.700 3/5

Минус одна команда в ЛЧ?

Напомним, что по две путевки в Лигу чемпионов есть только страны из ТОП-15 таблицы коэффициентов УЕФА. Потому Украина рискует остаться с одним клубом в главном турнире Европы на сезон 2024/2025.

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Правда. еще есть время наверстать упущенное. Например, обогнать россию, чьи клубы выбросили из соревнований из-за войны с Украиной. Для этого Шахтеру, Динамо и Днепру-1 достаточно будет одержать одну победу и одну ничью на троих. Но стоит не забывать и о расположившихся позади Греции, Хорватии и Дании.

Напомним. Из еврокубков уже вылетели Ворскла и Заря. В первых матчах Лиги Конференций против АИКа и Университа соответственно наши клубы побеждали, однако после вторых игр сразу вылетали.