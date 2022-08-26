Футбольне трансферне вікно у Європі вже скоро закриється. Клуби ще мають час до 1 вересня на підписання нових гравців та продаж своїх.

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Одним з активних гравців на трансферному ринку став Ньюкасл, який торік був куплений однією з найбагатших сімей світу із Саудівської Аравії.

"Сороки" вирішили суттєво посилити лінію атаки та підписали форварда Реал Сосьєдаду Александра Ісака. За 22-річного шведа Ньюкасл заплатив аж 65 мільйонів євро. Ще п'ять мільйонів клуб може виплатити іспанцям в якості бонусів.



Александр Ісак на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" / твітер Ньюкасла

Ця сума є трансферним рекордом для Ньюкасла. Строк дії контракту невідомий. При цьому у ньому є пункт, що Реал Сосьєдад отримає певний відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Для Ньюкасла це вже четвертий трансфер цього літа. Раніше підопічними Едді Гау стали воротар збірної Англії Нік Поуп, а також захисники Свен Ботман (Лілль) та Метт Таргетт (Астон Вілла). На них "сороки" сумарно витратили 60 мільйонів фунтів.

Хто такий Александр Ісак

Александр Ісак є вихованцем АІКа, після чого невдало спробував себе у дортмундській Борусії. У 2019 році він перейшов у Реал Сосьєдад, де і розкрився.

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За три роки він забив 44 голи у 132 поєдинках, а також допоміг команді здобути Кубок Іспанії-2020. Крім того, у Ісака є в активі 32 матчі та 9 голів за збірну Швеції, де його називають "наступником" Ібрагімовича.