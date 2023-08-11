В компанию к Кривцову из Месси: клуб МЛС пытался подписать игрока сборной Украины

В американском чемпионате могло стать на одного украинца больше. Все потому, что Арсений Батагов заинтересовал один из тамошних клубов.

Нью-Йорк Ред Буллз пытался подписать Арсения Батагова. Руководство Зари помешало трансферу.

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Помочь команде на международной арене

Универсальный футболист луганского коллектива, который может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне, мог оказаться в одном чемпионате с Лионелем Месси и его звездными друзьями. Нью-Йорк Ред Буллз пытался оформить трансфер молодого Батагова, привлекшего внимание американского коллектива своими выступлениями на молодежном Евро-2023, где Арсений был основным игроком сборной Украины, дошедшей до полуфинала соревнований, квалифицировавшись на Олимпиаду.

"Быки" даже дошли до конкретики, сделав предложение по талантливому футболисту. Но вот Заря решила не реализовывать трансфер. Дело в том, что президент луганского коллектива Евгений Геллер хотел получить за игрока больше денег, чем предлагал американский коллектив. Transfermarkt оценивает Арсения в 2 миллиона евро). Стоит отметить, что сам Батагов не был настроен покидать "бело-черные", поэтому может выдохнуть с облегчением.

Напомним, что к форварду Зари Назарию Русину пришел интерес из Англии. Тамошний Сандерленд предложил за нападающего 2 миллиона евро, однако луганский коллектив оценивает игрока в 3 миллиона. Более того, вряд ли "бело-черные" готовы прощаться со своими ведущими игроками, поскольку их ждет "финал" квалификации в Лигу Европы, где они встретятся с победителем пары Славия – Днепр-1 ( ческий клуб одержал победу в первом матче со счетом 3:0).

Выступления Батагова