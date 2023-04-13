Новый тренер сборной Украины по биатлону не исключает возвращения экс-россиянки Екатерины Бех

Уроженка России Екатерина Бех в начале военной агрессии против Украины сбежала в страну-террористку. Она ни разу не осудила войну, но руководство Федерации биатлона рассматривает возможность ее возвращения.

В среду, 12 апреля, Президент федерации биатлона Украины Иван Крулько объявил о назначении новым-старым тренером женской сборной Николая Зоца. Контракт со специалистом заключен на один сезон.

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Есть ли гражданская позиция у Бех?

Новый тренерский штаб сборной взял курс на омоложение состава, отказавшись от опытных сестер Семеренко. В то же время Николай Зоц не исключает возвращения в национальную команду Екатерины Бех, которая в начале войны сбежала в Россию. Но такой сценарий может состояться только при определенных условиях.

"Ситуация сложная. Возможно, оно не ко времени. Надо разделить на две части: политическая и спортивная. Если спортивная – это безусловно сильная спортсменка. Чемпионка мира среди юниорок – это показатель, что перспектива ее велика. И дальше вопрос – развиваем ли мы ее перспективу или нет? Как спортсменка, она бы помогла.

Другое дело – я даже как человек, как гражданин страны, как тренер – то, что он был гражданкой России, я даже на это не так сильно... Главное, как человек сейчас относится к этому всему, как он сейчас относится к войне.

Есть Надежда Белкина и Настя Рассказова – они вообще не уезжали в Россию после того, как началось. Это позиция людей, мы ее должны уважать.

Если такая позиция есть у Беха, то почему нет. До сих пор я ее позиции не слышал как гражданки, как человека", – сказал Зоц.

Кто такая Екатерина Бех