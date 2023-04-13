У середу, 12 квітня, Президент федерації біатлону України Іван Крулько оголосив про призначення новим-старим тренером жіночої збірної Миколу Зоца. Контракт зі спеціалістом укладено на один сезон.

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Чи є громадянська позиція у Бех?

Новий тренерський штаб збірної взяв курс на омолодження складу, відмовившись від досвідчених сестер Семеренко. Водночас Микола Зоц не виключає повернення до національної команди Катерини Бех, яка на початку війни втекла до Росії. Але такий сценарій може відбутися лише за певних умов.

"Ситуація складна. Можливо, воно не на часі. Треба розділити на дві частини: політична і спортивна. Якщо спортивна – це безумовно сильна спортсменка. Чемпіонка світу серед юніорок – це показник, що перспектива її велика. І далі питання – чи ми розвиваємо її перспективу, чи ні. Як спортсменка, вона б допомогла.

Інша справа – я навіть як людина, як громадянин країни, як тренер – те, що вона була громадянкою Росії, я навіть на це не так сильно... Головне, як людина зараз ставиться до цього усього, як вона зараз ставиться до війни.

Є Надія Бєлкіна та Настя Рассказова – вони узагалі не виїжджали в Росію після того, як почалося. Це позиція людей, ми її маємо поважати.

Якщо така позиція є у Бех, то чому ні. Досі я її позиції не чув, як громадянки, як людини", – сказав Зоц.

Хто така Катерина Бех