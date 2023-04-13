У середу, 12 квітня, Президент федерації біатлону України Іван Крулько оголосив про призначення новим-старим тренером жіночої збірної Миколу Зоца. Контракт зі спеціалістом укладено на один сезон.
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Чи є громадянська позиція у Бех?
Новий тренерський штаб збірної взяв курс на омолодження складу, відмовившись від досвідчених сестер Семеренко. Водночас Микола Зоц не виключає повернення до національної команди Катерини Бех, яка на початку війни втекла до Росії. Але такий сценарій може відбутися лише за певних умов.
"Ситуація складна. Можливо, воно не на часі. Треба розділити на дві частини: політична і спортивна. Якщо спортивна – це безумовно сильна спортсменка. Чемпіонка світу серед юніорок – це показник, що перспектива її велика. І далі питання – чи ми розвиваємо її перспективу, чи ні. Як спортсменка, вона б допомогла.
Інша справа – я навіть як людина, як громадянин країни, як тренер – те, що вона була громадянкою Росії, я навіть на це не так сильно... Головне, як людина зараз ставиться до цього усього, як вона зараз ставиться до війни.
Є Надія Бєлкіна та Настя Рассказова – вони узагалі не виїжджали в Росію після того, як почалося. Це позиція людей, ми її маємо поважати.
Якщо така позиція є у Бех, то чому ні. Досі я її позиції не чув, як громадянки, як людини", – сказав Зоц.
Хто така Катерина Бех
- Нагадаємо, що Катерина Бех народилася в Хабаровському краї.
- У 2018 році вона прийняла українське громадянство.
- У складі юніорської збірної України у 2019 році стала дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів у спринті та гонці переслідування. На чемпіонаті Європи-2020 серед юніорів стала переможницею у спринті.
- У 2020 році потрапила до основного складу збірної України та в сезоні 2020/21 дебютувала в Кубку світу.
- У перший день вторгнення за сприяння тодішнього президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака виїхала в Росію. Там вона отримала статус біженки та збирала документи на відновлення громадянства.
- У квітні 2022 року Катерину Бех разом з Ольгою Абрамовою та Оксаною Москаленко виключили зі складу збірної України. Жодна з цих біатлоністок не засудила війну в Україні.
- Проте Федерація біатлону України не виключає повернення 24-річної Катерини Бех до складу збірної.