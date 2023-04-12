Во главе женской команды произошли некоторые изменения. Новым старшим тренером сборной Украины стал Николай Зоц. Александр Кравченко, руководивший биатлонистками в прошлом сезоне, теперь будет работать с мужской командой Б.

К теме Старые новые лица: Николай Зоц – старший тренер женской сборной Украины по биатлону

Без существенных изменений

До нового сезона женская команда будет тренироваться не в полном составе. Олимпийские чемпионки Юлия Джима и Елена Белосюк будут готовиться отдельно от команды. В частности, Джима присоединится к мужской сборной Украины Юрая Санитры и будет готовиться по методике Уроша Велепца, ранее возглавлявшего украинскую женскую команду.

Белосюк будет тренироваться с мужской командой под руководством Кравченко.

Также в команду А и Б не вошли сестры Семеренко. По словам Крулько, дверь в сборную для Виты и Вали открыта. Но приоритет будет предоставляться биатлонисткам, которые будут готовы достойно представить Украину на следующей Олимпиаде.

Состав женской сборной

  • Анастасия Меркушина
  • Александра Меркушина
  • Дарья Блашко
  • Любовь Кипяченкова
  • Кристина Дмитренко
  • Анна Кривонос
  • Ирина Петренко
  • Дарья Чалик
  • Юлия Огородная
  • Елена Огородная
  • Ксения Приходько
  • Оксана Коваленко

Что касается мужской сборной, то здесь все стабильнее. Санитра продолжит управлять командой.

Состав мужской сборной

  • Дмитрий Подручный
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал
  • Артем Тищенко
  • Денис Насико
  • Тарас Лесюк
  • Виталий Мандзин

Под руководством Александра Кравченко и Романа Примы в команде Б будут готовиться следующие биатлонисты – Руслан Ткаленко, Степан Кинаш, Дмитрий Грущак, Роман Боровик и Владислав Чихар.