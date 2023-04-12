Во главе женской команды произошли некоторые изменения. Новым старшим тренером сборной Украины стал Николай Зоц. Александр Кравченко, руководивший биатлонистками в прошлом сезоне, теперь будет работать с мужской командой Б.

К теме Старые новые лица: Николай Зоц – старший тренер женской сборной Украины по биатлону

Без существенных изменений

До нового сезона женская команда будет тренироваться не в полном составе. Олимпийские чемпионки Юлия Джима и Елена Белосюк будут готовиться отдельно от команды. В частности, Джима присоединится к мужской сборной Украины Юрая Санитры и будет готовиться по методике Уроша Велепца, ранее возглавлявшего украинскую женскую команду.

Белосюк будет тренироваться с мужской командой под руководством Кравченко.

Также в команду А и Б не вошли сестры Семеренко. По словам Крулько, дверь в сборную для Виты и Вали открыта. Но приоритет будет предоставляться биатлонисткам, которые будут готовы достойно представить Украину на следующей Олимпиаде.

Состав женской сборной

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

Дарья Блашко

Любовь Кипяченкова

Кристина Дмитренко

Анна Кривонос

Ирина Петренко

Дарья Чалик

Юлия Огородная

Елена Огородная

Ксения Приходько

Оксана Коваленко

Что касается мужской сборной, то здесь все стабильнее. Санитра продолжит управлять командой.

Состав мужской сборной

Дмитрий Подручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Артем Тищенко

Денис Насико

Тарас Лесюк

Виталий Мандзин

Под руководством Александра Кравченко и Романа Примы в команде Б будут готовиться следующие биатлонисты – Руслан Ткаленко, Степан Кинаш, Дмитрий Грущак, Роман Боровик и Владислав Чихар.

Напомним! Лучшей в составе сборной по итогам прошлого сезона стала Юлия Джима, занявшая 33-е место в общем зачете. Что касается мужчин, то здесь самым высоким стал Антон Дудченко – 35-я позиция. Украинские биатлонисты не завоевали ни одной медали на этапах Кубка мира-2022/2023.