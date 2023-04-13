В среду, 12 апреля, Президент федерации биатлона Украины Иван Крулько объявил о назначении новым-старым тренером женской сборной Николая Зоца. Контракт со специалистом заключен на один сезон.
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Есть ли гражданская позиция у Бех?
Новый тренерский штаб сборной взял курс на омоложение состава, отказавшись от опытных сестер Семеренко. В то же время Николай Зоц не исключает возвращения в национальную команду Екатерины Бех, которая в начале войны сбежала в Россию. Но такой сценарий может состояться только при определенных условиях.
"Ситуация сложная. Возможно, оно не ко времени. Надо разделить на две части: политическая и спортивная. Если спортивная – это безусловно сильная спортсменка. Чемпионка мира среди юниорок – это показатель, что перспектива ее велика. И дальше вопрос – развиваем ли мы ее перспективу или нет? Как спортсменка, она бы помогла.
Другое дело – я даже как человек, как гражданин страны, как тренер – то, что он был гражданкой России, я даже на это не так сильно... Главное, как человек сейчас относится к этому всему, как он сейчас относится к войне.
Есть Надежда Белкина и Настя Рассказова – они вообще не уезжали в Россию после того, как началось. Это позиция людей, мы ее должны уважать.
Если такая позиция есть у Беха, то почему нет. До сих пор я ее позиции не слышал как гражданки, как человека", – сказал Зоц.
Кто такая Екатерина Бех
- Напомним, что Екатерина Бех родилась в Хабаровском крае.
- В 2018 году она приняла гражданство Украины.
- В составе юниорской сборной Украины в 2019 году стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров в спринте и гонке преследования. На чемпионате Европы-2020 среди юниоров стала победительницей в спринте.
- В 2020 году попала в основной состав сборной Украины и в сезоне 2020/21 дебютировала в Кубке мира.
- В первый день вторжения при содействии тогдашнего президента Федерации биатлона Украины Владимира Бринзака уехала в Россию. Там она получила статус беженки и собирала документы на восстановление гражданства.
- В апреле 2022 года Екатерину Бех вместе с Ольгой Абрамовой и Оксаной Москаленко исключили из состава сборной Украины. Ни одна из этих биатлонисток не осудила войну в Украине.
- Однако Федерация биатлона Украины не исключает возвращение 24-летней Екатерины Бех в состав сборной.