Киевский клуб выпал из борьбы за чемпионство УПЛ, за которое продолжают соревноваться три команды – Шахтер, Днепр-1 и Заря. Бывший футболист "бело-синих" оценил выступления киевлян в текущем сезоне, подходящем к своему окончанию.

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Кравец: Это возможно исправить только тяжелым трудом и новыми идеями

Из-за своих инстаграмм Артем Кравец попытался высказать свое мнение по поводу провального сезона для подопечных Мирчи Луческу. Бывший нападающий Динамо назвал причину подобных выступлений.

В чем главная проблема Динамо в этом сезоне? Не существует одной проблемы в происходящем. Самая главная – это война. Я очень переживаю, что "бело-синие" не на своем месте и знаю, что все в команде переживают так же. Но я понимаю, что это возможно исправить только тяжелым трудом и новыми идеями. Это нужно сделать как можно скорее, и надеюсь, что будет сделано,

– ответил Кравец.

Напомним, что Динамо после 26 туров идет на 4 месте в УПЛ, имея в своем активе 50 баллов. А это на 8 очков меньше, чем набрала третья луганская Заря. В предыдущем матче киевляне неожиданно дома проиграли одесскому Черноморцу 2:3.

Впереди у "бело-синих" еще четыре поединка УПЛ – против Александрии, Колоса, Вереса и Металлиста 1925 года.

Отметим, что Динамо с грохотом вылетело из Лиги Европы, заняв последнее 4-е место в группе "В". Киевляне за 6 туров набрали всего один балл. Команда Луческу сыграла против Фенербахче, Ренна и АЭКа из Ларнаки.

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