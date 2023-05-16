Киевский клуб выпал из борьбы за чемпионство УПЛ, за которое продолжают соревноваться три команды – Шахтер, Днепр-1 и Заря. Бывший футболист "бело-синих" оценил выступления киевлян в текущем сезоне, подходящем к своему окончанию.
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Из-за своих инстаграмм Артем Кравец попытался высказать свое мнение по поводу провального сезона для подопечных Мирчи Луческу. Бывший нападающий Динамо назвал причину подобных выступлений.
Напомним, что Динамо после 26 туров идет на 4 месте в УПЛ, имея в своем активе 50 баллов. А это на 8 очков меньше, чем набрала третья луганская Заря. В предыдущем матче киевляне неожиданно дома проиграли одесскому Черноморцу 2:3.
Впереди у "бело-синих" еще четыре поединка УПЛ – против Александрии, Колоса, Вереса и Металлиста 1925 года.
Отметим, что Динамо с грохотом вылетело из Лиги Европы, заняв последнее 4-е место в группе "В". Киевляне за 6 туров набрали всего один балл. Команда Луческу сыграла против Фенербахче, Ренна и АЭКа из Ларнаки.
Что известно об Артеме Кравце в Динамо
- Воспитанник киевского клуба, который в 2007 году присоединился к главной команде киевлян.
- Спустя шесть лет Кравец ушел в аренду в киевский Арсенал, но впоследствии вернулся в Динамо.
- Спустя еще два года Артем ушел в аренду в немецкий Штутгарт, а еще позже в испанскую Гранаду. Но его контракт дальше принадлежал украинскому гранду.
- В январе 2018-го нападающий покинул Динамо и перебрался в турецкий Кайсериспор.
- Однако прошло два года, и Кравец снова оказался в киевском клубе.
- В сентябре 2020-го уже окончательно покинул Киев и больше не одевал бело-синюю футболку киевлян. Кравец стал футболистом турецкого Коньяспора.
- 31 января 2023 года официально повесил бутсы на гвоздь.