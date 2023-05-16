Не виключено, що незабаром Микола Шапаренко може одягнути футболку іншого клубу. Кияни не проти продати півзахисника та заробити солідні гроші на трансфері.
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Кияни не проти продати свого лідера центра поля
За інформацією коментатора Ігоря Циганика, Динамо розглянуть усі пропозиції, які будуть у понад 15 мільйонів доларів. Менші суму за Шапаренка кияни не розглядають.
Якщо таких пропозицій не буде, то "біло-сині" залишать Шапаренка у своїй команді ще на 6 місяців або рік, аби спробувати підійняти ціну завдяки, можливо, матчам Миколи за збірну України.
Цікаво, що ще раніше була інформація, що Динамо може продати Шапаренка та голкіпера Георгія Бущана, який потрохи теж повертається до основи.
Також відомий коментатор заговорив про можливі фінансові проблеми киян через невихід у Лігу чемпіонів чи Лігу Європи.
Відзначимо, що Динамо після 26-ти турів УПЛ йде на четвертому місці у турнірній таблиці, набравши 50 балів. У киян на 8 очок менше, аніж у третьої Зорі. Команда Мірчі Луческу випала із чемпіонських перегон та намагатиметься втримати свою перевагу над п'ятою Олександрією, у якої 42 пункти.
Шапаренко вилетів із обойми Динамо у не найкращий час
- Із липня 2015-го Шапаренко почав виступати за Динамо-2. А вже взимку 2018-го приєднався до головної команди киян.
- Із того часу "біло-синіх" не покидав. У поточному сезоні через серйозну травму зіграв за Динамо лише 9 матчів, у яких відзначився одним асистом.
- Нагадаємо, що Шапаренко травмувався і грі Ліги Європи проти Фенербахче. Було це ще 9 вересня 2022 року, тоді кияни програли турецькому гранду з рахунком 2:1.
- Контракт Миколи з столичним клубом розрахований до кінця вересня 2025 року.
- Загалом у футболці Динамо півзахисник провів вже 141 поєдинок – 18 голів та 15 результативних передач.
- Наразі Микола повернувся до тренувань із Динамо, але ще досі набирає форму поза офіційними матчами.