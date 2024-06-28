Сборная Украины неудачно выступила на Евро-2024. Команда Сергея Реброва смогла набрать четыре очка, но все равно заняла последнее место в группе.

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Лидера Динамо хотят в Серии А

Впрочем, игроки "сине-желтых" все равно пользуются спросом на трансферном рынке. Так, украинские СМИ сообщают об интересе к хавбеку Динамо Николаю Шапаренко.

Игрок поразил своей игрой против Словакии во втором туре, когда оформил гол и результативную передачу. Сообщается, что скаут Лацио прибыл на игру против Бельгии, где следил специально за Николаем.

Ожидается, что в ближайшее время римский клуб может выйти на Динамо с предложением. Также в услугах Шапаренко заинтересованы турецкий Бешикташ, а также несколько середняков АПЛ.

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Отметим, что Николай является воспитанником Динамо, но на взрослом уровне дебютировал в составе Мариуполя. За киевлян хавбек стал выступать с 2017 года и в 170 матчах оформил 23 гола.

За это время Шапаренко успел выиграть УПЛ, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины. Кроме того, в активе 25-летнего полузащитника 33 матча за сборную Украины, в которых он оформил по два гола и ассисты.