В решающем поединке группового этапа сборная Украины сыграла вничью с Бельгией (0:0). Только из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей "сине-желтые" оказались за бортом Евро-2024.

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Игрок сборной Украины Александр Тымчик очень эмоционально прокомментировал результат матча с Бельгией.

Мы очень старались, мы играли ради нашей страны, ради тех, кто сейчас защищает ее, ради тех, кто сейчас там, дома. Но мы подвели их, и мне очень тяжело из-за этого. Просто хочу у всех извиниться,

– сказал Тимчик.

Когда Александр произнес слова о защитниках Украины, из его глаз полились слезы.

"Хочу поблагодарить всех болельщиков и прежде всего наших военных, что защищают нас и дают возможность играть на большом уровне. Чемпионат Украины продолжается ради них. Они дают возможность нам играть в футбол и показывать достойные результаты. Но хотелось бы извиниться у них за то, что мы не вышли (в плей-офф – 24 Канал). Мы боролись, старались, но это футбол", – подытожил Тымчик.

Видео эмоционального комментария Тымчика

https://www.tiktok.com/@blumblumblum5/video/7384939710457695493?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Напомним, что брат Александра Тымчика Юрий Дятлюк погиб на войне с Россией. Трагедия случилась в августе 2023 года. Юрий попал под артиллерийский обстрел врага в Донецкой области. Брату Тымчика было всего 34 года.