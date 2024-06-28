Збірна України невдало виступила на Євро-2024. Команда Сергія Реброва змогла набрати чотири очки, але все одно посіла останнє місце у групі.

До теми Головне про збірну України на Євро-2024: що треба переосмислити гравцям, тренеру та фанатам

Лідера Динамо хочуть в Серії А

Втім гравці "синьо-жовтих" все одно користуються попитом на трансферному ринку. Так, українські ЗМІ повідомляють про інтерес до хавбека Динамо Миколи Шапаренка.

Гравець вразив своєю грою проти Словаччини у другому турі, коли оформив гол та результативну передачу. Повідомляється, що скаут Лаціо прибув на гру проти Бельгії, де слідкував спеціально за Миколою.

Очікується, що найближчим часом римський клуб може вийти на Динамо із пропозицією. Також у послугах Шапаренка зацікавлені турецький Бешикташ, а також кілька середняків АПЛ.

Читайте також Гравець збірної України, який втратив на війні брата, зі сльозами вибачився за фіаско на Євро

Відзначимо, що Микола є вихованцем Динамо, але на дорослому рівні дебютував у складі Маріуполя. За киян хавбек став виступати з 2017 року та у 170 матчах оформив 23 голи.

За цей час Шапаренко встиг виграти УПЛ, двічі Кубок та тричі Суперкубок України. Крім того, в активі 25-річного півзахисника 33 матчі за збірну України, в яких він оформив по два голи та асисти.