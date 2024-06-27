Сборная Украины завершила выступления на Евро-2024. Команда не выполнила задачу-минимум и не попала в плей-офф, заняв последнее место в группе. При этом нельзя сказать, что команда упала лицом в грязь.

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"Сине-желтые" набрали аж 4 очка, как и все остальные соперники по группе. Впрочем, из-за плохой разницы мячей наша сборная осталась последней. 24 Канал выделяет главные итоги Евро-2024 для Украины.

Ожидания от Евро

Наша сборная ехала на турнир в статусе фаворита в борьбе за второе место группы Е. Несмотря на выход на Евро через стыковые матчи, Украина показала достойные результаты в квалификации – пропустили вперед Англию и набрали поровну очков с Италией.

При этом оптимизм в отношении "сине-желтых" излучали не только внутри нашей страны. Мировые букмекеры и эксперты уверенно ставили Украину на второе место в группе и не сомневались в выходе в плей-офф.

На фоне таких ожиданий довольно странно было слышать, что проход в 1/8 финала будет считаться успехом для Украины. Это была программа-минимум! Но реальность оказалась куда более непростой.

Провал с Румынией – главное оправдание

Многие футболисты списали вылет из группы на провал в первом матче с румынами. Эта причина лежит на поверхности, Украина действительно вылетела из-за плохой разницы мячей.



Сборная Украины провалила игру с Румынией / фото Getty Images

Однако сама по себе "отмазка" звучит неубедительно. Во-первых, Румыния по кадровому потенциалу является самой слабой сборной всего Евро. Не только нашей группы!

Во-вторых, можно рассказать о "черном дне" для украинцев и проиграть этому сопернику, но ведь не разгромно! Это не влезает даже в голову. После этого наши шансы существенно снизились, а победа Словакии над Бельгией поставила нашу сборную в еще более тяжелое положение.

Надо было непременно побеждать словаков и играть на победу против бельгийцев. К игре и самоотдаче в последних двух матчах претензий было немного. Впрочем начинать надо было с первого матча, а не со второго.

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Такая неприятная и жесткая реальность для Реброва и его команды. Возможно, сборная пренебрежительно отнеслась к румынам и экономила силы на следующие две встречи. Надеемся, это станет уроком на будущее.

Работа Реброва

Как оценить работу Реброва? Тренер пробыл на своем посту ровно год. Напомним, что даже не Сергей Станиславович начинал отбор на Евро, а Руслан Ротань!

За этот год Ребров выиграл 8 из 16-ти матчей, проиграв всего три. Статистика неидеальная, но и не провальная. К сожалению, работа тренера воспринимается через призму больших ожиданий. Сергея Станиславовича называли лучшим украинским тренером.



Сергей Ребров работает со сборной уже год / фото с сайта УАФ

Впрочем коуч подписывал контракт до конца ЧМ-2026 и сразу давал понять, что Мундиаль будет главным катализатором его работы в сборной.

При этом коуч все равно вывел команду на Евро, где сборная показала неплохую игру в двух матчах. Но этой команде, безусловно, еще есть куда расти. Как и самому тренеру.

Заслужил ли Ребров на увольнение? Пока ответ скорее отрицательный. Если нашей главной целью и вправду было удачное выступление на ЧМ, тренеру надо дать себя проявить полностью. Тем более, что кадровый подбор у Реброва будет для этого довольно приличным.

Сильнейшая сборная в истории?

Конечно, после таких выступлений наше футбольное сообщество начало высмеивать тезис о том, что это самая сильная сборная Украины в истории. Но тут возникает желание встать на защиту игроков.

Да, эта сборная Украины по кадровому подбору является сильнейшей за все почти 33 года существования нашей страны. Более того, Сергей Ребров является одним из сильнейших тренеров в истории нашей команды!



Потенциал у сборной Украины очень высокий / фото Getty Images

Но в футбол играют не роботы. В этой игре не всегда действует логика и математические подсчеты вроде "эти сильнее, значит они выиграют". Если бы так было, Манчестер Сити выиграл бы 5-7 розыгрышей Лиги чемпионов за последние десять лет.

Пойдем от обратного. А сборная какого года могла бы кадрово считаться сильнее нашей команды? Четвертьфиналисты ЧМ-2006 первыми приходят на ум. Но та же команда перед этим опозорилась невыходом на ЧМ-2002 и Евро-2004.

А игру нашей команды на Мундиале помните? Безусловно, выносить саудов в одну калитку весело, но на том турнире были еще откровенно скучные матчи против Туниса и Швейцарии.

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Разве игры против Словакии и Бельгии не были более качественными с нашей стороны? Конечно, были. А провалы против Испании и Италии хочется вычеркнуть из памяти. Провал на Евро-2024 должен быть уроком и для наших фанатов.

Несмотря на все ожидания надо быть готовыми к различным посторонним факторам на турнире. И это не отменяет того фактора, что наша команда по своему потенциалу сильнее соперников.

Возможно, для тех же словаков и румын это был пик славы и на ближайших ЧМ и Евро мы их не увидим. А вот у Украины будет больше шансов оказаться на этих соревнованиях. По крайней мере, хочется в это верить.

Кто разочаровал

Поскольку невыход из группы можно назвать провалом, то и список игроков, которые разочаровали, будет немалым. В первую очередь на ум приходит Андрей Лунин, который опозорился в игре с Румынией.

Кипер Реала провел яркий сезон за клуб, но в сборной выглядел немного не в своей тарелке. Так, в стыковых матчах Андрей неплохо сыграл, но все же в наиболее ответственный момент там где было тонко, там и порвалось.



Андрей Лунин провалил матч с Румынией / фото Getty Images

Получил свою порцию критики и Тарас Степаненко, который уже окончательно отдал звание игрока основы Владимиру Бражке. В матче с румынами игрок Шахтера часто не успевал за соперником и замена на этой позиции имела положительное влияние.

Стоит записать к разочарованиям и тех, от кого были наибольшие ожидания на Евро. Речь об Александре Зинченко, а также дуэт из Жироны Виктор Цыганков – Артем Довбик.

Первого вынужденно использовали в основном на левом фланге обороны. К сожалению, в сборной Зинченко там не привык играть и так и не приспособился к требованиям. В защиту Цыганкова можно было бы вспомнить его травму после первого матча.

Однако в игре с румынами вингер был незаметным, то есть не выстрелил в самый ожидаемый момент. Ну а реализация Довбика была крайне далека от той, которую Артем демонстрировал в Ла Лиге. При этом форвард был очень активным и искал моменты, но ожидания от него были выше.



Артем Довбик не забил ни одного гола на Евро-2024 / фото с сайта УАФ

Кто порадовал

Были и те игроки, чья игра стала утешением для фанатов. В первую очередь, стоит вспомнить об Анатолии Трубине, который удачно вернулся в основу после провала Лунина. Кипера Бенфики дважды подряд признавали "Львом матча" и это было заслуженно.

В матче против Словакии наступил звездный час Шапаренко, который выдал гол и ассист. К сожалению, Николай не отличается стабильностью, поэтому такие матчи случаются у него нечасто.



Николай Шапаренко зажег против Словакии / фото Getty Images

Неплохо вписался в команду Александр Тымчик. Особенно в игре с Бельгией защитник Динамо провел очень качественную работу против звездного Доку.

Сверкнул и Роман Яремчук, его гол словакам стал настоящим шедевром. Однако против бельгийцев форвард не впечатлил своей реализацией.

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Нефутбольные моменты

Не обошли стороной и несколько неприятных моментов, которые не связаны с игрой сборной. Во-первых, разочаровывают пресс-конференции от Сергея Реброва. Почему-то тренер нередко резко реагирует на банальные и простые вопросы журналистов.

Особенно, если в них есть доля критики. Ребров точно умеет дипломатично отвечать на вопросы, но вместо этого решает выразить возмущение представителям СМИ. Видимо, журналистам стоит взять пример с блогера Анны Ребровой, у которой почему-то никогда не возникало неудобных ситуаций во время интервью с Сергеем Ребровым.

Также во время Евро снова оказались на первых полосах слухи о романе Михаила Мудрика с российской моделью Виолеттой Грачевой. Нет сомнений, в этой истории есть немало "желтой" информации и непроверенных фактов.



Михаил Мудрик не впечатлил на Евро-2024 / фото Getty Images

Но поведение самого Мудрика в этой ситуации удивляет. Михаил не может не видеть, насколько этот вопрос вызывает резонанс в обществе. Вместо того, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему и честно ответить на этот вопрос, звезда Челси выбирает молчать и игнорировать.

Конечно, Мудрик имеет право игнорировать вопросы о личной жизни. Но хочется надеяться, что вингер просто не понимает, насколько неприятными для фанатов являются любые связи их кумиров с Россией. Иначе появляются предположения, что эта история возникла не на ровном месте.

А от этого становится еще более грустно ... К сожалению, такие репутационные моменты также влияют на восприятие выступлений сборной, как бы не хотелось дистанцироваться от этого всем.