Донецкий Шахтер в стартовом туре обновленной Лиги чемпионов сыграл вничью с итальянской Болоньей (0:0). "Горняки" надежно сыграли в обороне против сильного соперника, сохранив ворота "сухими".

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В компании с Кейном и Куртуа

Лучшим игроком матча против Болоньи УЕФА признала Николая Матвиенко. Кроме того, центральный защитник попал в символическую сборную 1-го тура Лиги чемпионов.

В команде недели Матвиенко составил дуэт центрбеков вместе с Филиппом Панаком из Спарты. Среди звезд стоит выделить голкипера Тибо Куртуа (Реал), Флориана Вирца (Байер), Гарри Кейна (Бавария) и Антуана Гризманна (Атлетико).

Первая команда недели ЛЧ в сезоне / фото УЕФА

Интересно, что Матвиенко не попал в символическую сборную ЛЧ по версии портала WhoScored. Там оказались два других игрока Шахтера – голкипер Дмитрий Ризнык и левый защитник Педриньо Энрике.

Напомним, что по итогу первого тура Шахтер занял 21 место в единой турнирной таблице Лиги чемпионов. В следующем матче ЛЧ подопечные Марино Пушича встретятся с итальянской Аталантой. Поединок состоится 2 октября.