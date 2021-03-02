Кухаревич рассказал, почему сорвался переход в Андерлехт
Футболист львовского Руха Николай Кухаревич, которому СМИ раздают много авансов, рассказал, почему так и не стал игроком бельгийского Андерлехта.
Источник:zbirna.com
С бельгийцами не удалось договориться
В конце 2020 года появилась информация, что Кухаревич перейдет из Руха в Андерлехт. Украинец даже прошел медосмотр в бельгийском клубе.
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Президент Руха Григорий Козловский подтверждал переход Кухаревича и даже анонсировал соглашение с Андерлехтом. Однако официально о трансфере так и не было объявлено.
Кухаревич продолжил выступать за Рух. Теперь же футболист говорит, что о его трансфере в Андерлехт не удалось договориться.
С бельгийцами не удалось договориться. Но летом, возможно, переговоры могут начаться и с любым другим европейским клубом. Впрочем, я об этом сейчас не думаю,
– сказал Николай.
Кухаревич ставит перед собой задачу качественно выступать за Рух и быть нужным в молодежной сборной Украины.
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- 19-летний Кухаревич перешел в Рух зимой 2020 года с луцкой Волыни, где играл за команду 19-летних.
- В рамках сезона 2020/2021 Николай сыграл за Рух 15 матчей. В его активе 2 гола.
- По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт Кухаревича с Рухом действует до 31 декабря 2024 года. Его стоимость оценивается в 500 тысяч евро.
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