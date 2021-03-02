Футболист львовского Руха Николай Кухаревич, которому СМИ раздают много авансов, рассказал, почему так и не стал игроком бельгийского Андерлехта.

С бельгийцами не удалось договориться

В конце 2020 года появилась информация, что Кухаревич перейдет из Руха в Андерлехт. Украинец даже прошел медосмотр в бельгийском клубе.

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Президент Руха Григорий Козловский подтверждал переход Кухаревича и даже анонсировал соглашение с Андерлехтом. Однако официально о трансфере так и не было объявлено.

Кухаревич продолжил выступать за Рух. Теперь же футболист говорит, что о его трансфере в Андерлехт не удалось договориться.

С бельгийцами не удалось договориться. Но летом, возможно, переговоры могут начаться и с любым другим европейским клубом. Впрочем, я об этом сейчас не думаю,

– сказал Николай.

Кухаревич ставит перед собой задачу качественно выступать за Рух и быть нужным в молодежной сборной Украины.

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