В Англии прошли матчи первого раунда Кубка лиг. Валлийский Свонси в домашней встрече не испытывал проблем с представителем третьего дивизиона Нортгемптоном (3:0), пишет 24 Канал.

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Новичок "лебедей" Николай Кухаревич начал встречу со скамейки запасных. Футболисты Свонси отличились в начале первого и второго таймов, сделав комфортное преимущество в два мяча.

За 9 минут до завершения поединка наставник валлийской команды Майкл Дафф выпустил на поле дебютанта Николая Кухаревича. В присутствии украинского форварда Свонси забил третий гол в ворота Нортгемптона. В итоге команда Кухаревича одержала победу со счетом 3:0 и вышла в 1/32 Кубка английской лиги.

Представитель Украины в Чемпионшипе

Напомним, что Николай Кухаревич стал игроком Свонси конце июля 2023 года.

Украинский форвард подписал контракт с валлийским клубом сроком 3 года.

Николай хорошо знаком с особенностями британского футбола. В прошлом сезоне на правах аренды он провел в шотландском Хиберниане. Кухаревич забил 5 голов в 15 поединках.

Ранее права на форварда принадлежали французскому Труа. Однако Кухаревич не смог завоевать место в основе. Николай сыграл всего 2 матча за Труа.

Дебют в Чемпионшипе 22-летнего форварда может состояться в матче 2-го тура. 12 августа Свонси будет играть на выезде против Вест Бромвич Альбион.

К слову. Николай Кухаревич станет вторым украинцем в Чемпионшипе. Его предшественником был легендарный Сергей Ребров, в сезоне 2004/05 защищавший цвета Вест Хэма (27 матчей, 1 гол).